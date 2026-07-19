Tom Cruise: películas, altura y edad del famoso actor de Hollywood

Tom Cruise: altura, edad, películas y qué hará en el Mundial 2026.

Tom Cruise es uno de los actores más exitosos e influyentes de Hollywood, y este domingo 17 de julio de 2026 es una de las figuras que darán presente en la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Un repaso por las películas, altura y edad de la estrella de Misión imposible, que tendrá una participación especial en el esperado evento futbolístico.

Tom Cruise nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse y actualmente tiene 64 años. Aunque su altura fue motivo de conversación durante años y existen diferentes medidas, la más aceptada es que mide 1,70 metros. Lo cierto es que con su porte logró conquistar Hollywood con los éxitos de Top Gun (que lo convirtió en estrella internacional), Rain Man, Nacido el 4 de julio (que le dio su primera nominación al Oscar como Mejor actor), Jerry Maguire y la saga Misión imposible, donde fue el agente Ethan Hunt desde 1996, entre otras,

Aunque nunca ganó un premio Oscar, fue nominado en cuatro oportunidades y obtuvo tres premios Globo de Oro por sus interpretaciones en Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire y Magnolia. También es reconocido por ser uno de los actores más taquilleros de todos los tiempos.

En los últimos días Tom Cruise cobró resonancia ya que Warner Bros compartió el trailer de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu (Amores perros). La película se estrena en salas de cine el 1 de octubre y según la sinopsis oficial el actor encarna a un corrupto magnate del petróleo que provoca un desastre nuclear de proporciones bíblicas... que el mismo está dispuesto a subsanar.

Qué hará Tom Cruise en el acto de clausura del Mundial 2026

El actor Tom Cruise fue confirmado como uno de los participantes en el acto de clausura del Mundial 2026, que también contará con las presentaciones de Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini, según confirmó la FIFA en un comunicado. Aunque no se dieron mayores detalles del evento, se especula que la estrella de cine podría hacer alguna acrobacia como las que suele hacer en las películas de Misión imposible.

Además del acto de clausura, la final del Mundial 2026 contará con un show de entretiempo que tendrá como artistas principales a Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Burna Boy y el coro PS22 (con dirección musical de Chris Martin, de Coldplay). Finalmente, los personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets también estarán en la ceremonia, como una manera de incentivar que todos los niños tengan una educación de calidad a través del Fondo de Educación FIFA Global Citizen.