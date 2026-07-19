Influencers Andrew y Tristan Tate, detenidos en EEUU por cargos de violación y trata de personas

Imagen de archivo de los hermanos Andrew y Tristan Tate durante una velada de UFC en el Kaseya Center, Miami, EEUU.

Los influencers de las redes sociales Andrew y Tristan Tate fueron detenidos en Estados Unidos, después de que las autoridades británicas presentaran 38 ‌nuevos cargos contra los hermanos, entre ‌los que se incluyen violación, lesiones físicas graves y trata de personas.

Reino Unido pretende extraditar a los hermanos para que sean juzgados tanto por los nuevos cargos como por los ya existentes.

La Fiscalía de la Corona británica indicó que estaba presentando los nuevos cargos contra Andrew, de 39 años, y Tristan Tate, de 38, tras identificar a cuatro víctimas más. Los Tate se enfrentan a cargos en Reino Unido ​relacionados con presuntos delitos ⁠cometidos entre julio de 2010 y agosto de 2017.

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Según la Fiscalía, Andrew Tate ‌está acusado de siete nuevos cargos de violación, delitos relacionados con ⁠la trata con fines sexuales y la posesión ⁠de imágenes indecentes de menores, mientras que los cargos contra Tristan incluyen dos cargos de violación y tres de organizar o facilitar la trata con fines de explotación ⁠sexual.

"Hemos decidido procesar a Andrew y Tristan Tate por nuevos delitos, entre los ​que se incluyen la violación, la organización o facilitación ‌de la trata con fines de explotación ‌sexual y delitos relacionados con imágenes indecentes de menores", declaró en un comunicado ⁠Malcolm McHaffie, jefe de la División de Delitos Especiales de la Fiscalía de la Corona.

Los hermanos Tate, que tienen doble nacionalidad estadounidense y británica, niegan haber cometido delito alguno. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos no respondió de inmediato a las ​solicitudes de comentarios.

La ‌subjefa de policía Karena Thomas, responsable de la unidad de delitos graves de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, afirmó que el número total de cargos contra ellos asciende a 59.

"Puedo confirmar ahora que agentes de Estados Unidos han detenido durante la noche tanto a Andrew como a Tristan Tate ⁠en relación con este asunto", declaró a los periodistas.

"Quiero dejar claro que en nuestra sociedad no hay lugar para la violencia masculina contra las mujeres y las niñas, y que seguiremos trabajando sin descanso para apoyar a las víctimas e investigar todas las denuncias que se nos presenten", agregó.

Según varios medios de comunicación, los hermanos fueron detenidos en Miami. Estos arrestos marcan un nuevo capítulo en los crecientes problemas legales de los hermanos, que ‌se enfrentan a un proceso penal en Rumanía, donde las autoridades llevan investigándolos desde diciembre de 2022.

Los hermanos han conseguido un gran número de seguidores en Internet promoviendo sus opiniones sobre la masculinidad y la riqueza, mientras que Andrew Tate se ha descrito anteriormente a sí mismo como misógino.

Andrew Tate deberá comparecer este año ante un tribunal británico ‌en un proceso civil interpuesto por cuatro mujeres por presuntos abusos físicos y sexuales.

Las cuatro demandantes, a las que se les ha concedido el anonimato, alegan que Tate las sometió a ‌violencia física o ⁠sexual entre 2013 y 2015. Dos de ellas afirman que mantuvieron una relación íntima con Tate, mientras que las otras dos trabajaban para ​su negocio de cámaras web en línea.

Andrew Tate niega las acusaciones. En su escrito de defensa, sus abogados afirman que las denuncias son falsas y que toda actividad sexual fue consentida.

(Reporte adicional de Elizabeth Piper en Londres; editado en español por Carlos Serrano)