Pogacar gana en solitario la 14ª etapa del Tour de Francia y amplía su ventaja en la general

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates XRG, celebra su triunfo en la etapa 14 del Tour de Francia entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, Francia.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar lanzó un ataque decisivo el sábado en el tramo más empinado de la ‌subida al Col du Haag ‌para hacerse con otra victoria en solitario en la 14ª etapa de la prueba, aumentando así su ventaja en la clasificación general en camino a su tercer título consecutivo.

Su cuarto triunfo de etapa en la carrera de este año le deja con una ventaja de cuatro minutos y 30 segundos sobre el segundo clasificado, Jonas Vingegaard, que terminó cuarto en la jornada, por detrás del mexicano ​Isaac del Toro —compañero de ⁠Pogacar en el UAE Team Emirates-XRG— y del héroe local Paul Seixas.

"Un día ‌realmente perfecto; teníamos esta etapa marcada desde el principio. La ⁠conozco muy bien, es preciosa y un lugar ⁠increíble para el ciclismo", comentó el esloveno.

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La etapa del sábado, un recorrido de 155,3 kilómetros desde Mulhouse hasta Le Markstein Fellering, puso a prueba a los corredores ⁠con montañas a lo largo de todo el trazado, incluidas tres ​subidas de primera categoría, y tramos en los que los ‌competidores se encontraron con lluvia.

El público reunido ‌en el Grand Ballon, la primera gran subida del día, animó al ⁠francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) cuando superó a Richard Carapaz en la cima, mientras el pelotón se quedaba a casi dos minutos.

Otros cuatro corredores se les sumaron en un grupo de escapada mientras los ciclistas avanzaban con cautela por carreteras ​resbaladizas y ‌mojadas en medio de una fuerte lluvia durante el descenso del Col du Page.

El ecuatoriano y Ben Healy, compañero de equipo en el EF Education–EasyPost, tomaron un desvío equivocado al inicio de la subida al Ballon d'Alsace, pero lograron reincorporarse a los líderes, mientras el pelotón ⁠intentaba recuperar una diferencia de tres minutos.

Paret-Peintre y Carapaz volvieron a ser los dos primeros en alcanzar la cima del Ballon d'Alsace, pero cuando comenzaron el ascenso al Col du Haag, el pelotón, impulsado por los compañeros de equipo de Pogacar, había reducido la diferencia a un minuto y 20 segundos.

Carapaz lanzó un ataque temprano durante la subida de categoría 1 de 11,2 kms, y Tobias Johannessen le siguió de cerca. ‌Pero a unos 2,5 kms de la cima, los aspirantes a la clasificación general alcanzaron a los líderes.

Poco después, cuando la pendiente alcanzó el 16% en los dos últimos kilómetros de la subida, Pogacar dio el golpe y se escapó. El ciclista de 27 años llegó a la cima con una ventaja de 30 segundos y ‌voló en los últimos 5 kms hasta la línea de meta, cruzándola 38 segundos antes que Del Toro, segundo clasificado.

El mexicano, ganador de la segunda etapa, logró superar a ‌Seixas en la ⁠meta y adelantó a Ayuso para situarse cuarto en la clasificación general.

Pogacar afirmó que espera que la etapa del domingo, otra jornada ​de montaña entre Champagnole y el Plateau de Solaison, suponga un reto aún mayor.

"Será un día duro para nosotros, pero estaremos preparados para luchar y ya veremos qué pasa", añadió.

Con información de Reuters