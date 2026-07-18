Firma china Shanghai Xingshu lanza primera constelación de su proyecto de computación espacial

Imagen de archivo de la plataforma de lanzamiento del cohete "Larga Marcha-2F", junto a un cartel con los caracteres que forman la palabra "China", en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, China.

SHANGHÁI, China. ​18 jul - La empresa Shanghai Xingshu Tiansuan Space Technology Co. ‌anunció el ‌sábado que había lanzado la primera constelación de un proyecto de computación espacial cuyo objetivo es desplegar un total de mil satélites en el espacio.

• ​La informática espacial ⁠consiste en procesar datos ‌en órbita —incluidas tareas de ⁠inteligencia artificial y teledetección— ⁠en lugar de enviar todos los datos sin procesar a la ⁠Tierra.

• Xingshu Tiansuan señaló que ​el lanzamiento supuso ‌un paso más hacia ‌la puesta en marcha comercial ⁠de la primera red de computación espacial de China.

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• El anuncio coincidió con la ​asistencia ‌del presidente chino, Xi Jinping, a la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái, donde presentó a ⁠Pekín como el abanderado de un nuevo orden mundial en materia de IA.

• SpaceX, de Elon Musk, tras su fusión en febrero con xAI, está impulsando sus propias ‌iniciativas de computación espacial, con el objetivo de acelerar el desarrollo de la IA.

• Sus defensores afirman que enviar a la Tierra ‌los resultados procesados, en lugar de grandes volúmenes de datos sin procesar, ‌puede reducir ⁠la latencia y la presión sobre el ancho ​de banda.

Con información de Reuters