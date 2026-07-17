Ni alfajor ni conito: la nueva golosina de Havanna que ya causa furor.

Havanna volvió a sorprender con un lanzamiento que se aleja de sus productos más emblemáticos. La histórica marca marplatense presentó en Brasil las Havannitas, una línea de trufas premium que apuesta por sabores gourmet, un formato más pequeño y una experiencia de consumo pensada para quienes buscan darse un gusto en cualquier momento del día.

Aunque por ahora solo se consiguen en el país vecino, el nuevo producto ya despertó el interés de los consumidores argentinos, que comenzaron a preguntar en redes sociales cuándo llegará a las sucursales locales.

Cómo son las nuevas Havannitas

Las Havannitas son pequeñas trufas de apenas nueve gramos, envueltas de manera individual y diseñadas para ofrecer un bocado intenso de chocolate con rellenos cremosos. La propuesta apunta al segmento premium, una categoría que ganó protagonismo en los últimos años con productos que priorizan ingredientes de calidad, sabores innovadores y presentaciones más sofisticadas.

El concepto responde a una tendencia creciente dentro de la industria alimentaria, porciones reducidas, pensadas para un consumo rápido, pero con una experiencia gourmet.

Las Havannitas son pequeñas trufas de apenas nueve gramos, envueltas de manera individual y diseñadas para ofrecer un bocado intenso de chocolate con rellenos cremosos.

Los tres sabores del lanzamiento

La nueva colección está integrada por tres variedades que combinan ingredientes clásicos con otros que hoy marcan tendencia.

Caramelo Salgado Mar del Plata: mezcla chocolate semiamargo con un relleno de caramelo salado, en un guiño a la ciudad donde nació Havanna.

Creme de Pistache: elaborada con cobertura de chocolate blanco y un relleno cremoso de pistacho, uno de los ingredientes más populares de la pastelería actual.

Goiabada ao Leite: une chocolate con leche y goiabada, una preparación típica de Brasil que fue pensada especialmente para ese mercado.

Con esta propuesta, la empresa busca ampliar su oferta más allá de los tradicionales alfajores y conitos, incorporando sabores que siguen las tendencias internacionales del mundo del chocolate.

¿Llegarán a la Argentina?

Por el momento, las Havannitas se venden exclusivamente en los más de 200 locales y tiendas oficiales que la marca posee en Brasil. La compañía todavía no confirmó una fecha para su desembarco en Argentina. Sin embargo, la expectativa crece entre los fanáticos de la marca. En plataformas como Instagram y otras redes sociales ya son numerosos los comentarios de usuarios que piden que las nuevas trufas se incorporen al mercado argentino.

Actualmente, Havanna ofrece en el país distintas variedades de trufas, entre ellas las clásicas de dulce de leche, marroc y surtidas. La llegada de las Havannitas ampliaría esa propuesta con una línea más exclusiva y enfocada en sabores que hoy lideran las preferencias de los consumidores.