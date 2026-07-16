La embarcación se dirigía hacia la zona de captura de langostinos, merluza y calamar cuando se concretó el agónico triunfo del equipo nacional,

La celebración por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra llegó al Océano Atlántico. Mientras un país seguía atónito los últimos minutos del partido, un grupo de tripulantes del buque marplatense Galemar hizo lo imposible para seguir el encuentro histórico y terminaron festejando en altamar.

Con bengalas, fuegos artificiales, cánticos, banderas y una postal de fondo inmejorable, los navegantes enloquecieron con el triunfo de la Albiceleste, que se impuso agónicamente con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez faltando cinco minutos para terminar el tiempo reglamentario.

La embarcación se dirigía hacia la zona de captura de langostinos, merluza y calamar cuando se concretó el agónico triunfo del equipo nacional, que enfrentará el próximo domingo a España. El equipo europeo peleará por obtener la segunda estrella.

Los festejos en Altamar

Estar a bordo de un buque no fue un impedimento para vivir el minuto a minuto con la misma intensidad que en tierra firme. Los marineros transformaron la cubierta en una verdadera tribuna a puro festejo, en el que no faltaron las bengalas de colores blanco y celeste iluminando el horizonte marítimo.

También festejaron con fuegos artificiales, cánticos y banderas de la Selección Argentina ondeando en alta mar. No se trató de una jornada más para los marineros, que a pesar de encontrarse en un plena jornada de trabajo, lograron convertir un momento de tensión deportiva en una celebración compartida.

Los videos demostraron que, sin importar el lugar, el sentimiento por la Argentina logra traspasar cualquier frontera, convirtiendo al buque en un punto más de aliento para la Selección que buscará quedarse nuevamente con el título mundial.

¿Dónde ver Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará desde las 16 horas del domingo 19 de julio. Desde la Argentina podrá verse en vivo por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.