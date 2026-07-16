No se vio en TV: el gesto con el que Messi emuló a Maradona contra Inglaterra en el Mundial 2026

Lionel Messi fue protagonista de un momento que no se vio en la TV en la previa del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro rosarino que brilló con dos asistencias en la victoria de la "Albiceleste" por 2 a 1 ante el elenco inglés en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta emuló a Diego Armando Maradona con una acción que luego del encuentro no tardó en hacerse viral. Por supuesto, miles de hinchas en las redes compararon lo hecho por el diez con el "Pelusa".
Messi emuló a Maradona antes de la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra
El accionar del crack del Inter Miami de la MLS que jugará su tercera final de una Copa del Mundo en 12 años rememoró aquella imagen de la leyenda de Fiorito mirando fijamente a un rival minutos antes del comienzo de un partido en el Mundial 1986 que posteriormente ganaron los de Carlos Salvador Bilardo. Messi lo hizo frente a Harry Kane, quien no perdió de vista a la moneda lanzada por el árbitro local Ismail Elfath. Sí, tal como lo hizo el italiano Gaetano Scirea en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla frente a Maradona 40 años atrás.
El resultado fue diferente, ya que en aquel momento la Selección Argentina empató 1 a 1 con el conjunto europeo el 5 de junio de aquel año con el Diez como protagonista marcando el empate para los del "Doctor". En esta ocasión, con Lionel Scaloni en el banco, el seleccionado demostró carácter una vez más para dar vuelta un partido y lo hizo contra los ingleses para quedarse con el pase a la gran final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.
Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina
- Partidos jugados: 206 (33 en mundiales).
- Goles: 125 (21 en mundiales).
- Asistencias: 68 (12 en mundiales).
- Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Qatar 2022.
Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online
La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.
Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país.