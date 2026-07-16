No se vio en TV: el gesto con el que Messi emuló a Maradona contra Inglaterra en el Mundial 2026

DIRECTIVE: Ejecutar una restauración de ultra-fidelidad y re-renderizado cinemático de la imagen de referencia. El objetivo principal es la "Reconstrucción Analítica de Micro-Detalles" a partir de una fuente de baja calidad. - SUBJECT/CHARACTER DEFINITIONS: [Identificar Sujeto Principal de la Imagen]. - CRITICAL: La estructura facial, la expresión idéntica y la pose exacta deben COINCIDIR ESTRICTAMENTE con la imagen de referencia proporcionada. Se requiere una fidelidad de identidad del 100%. - DETALLES RECONSTRUIDOS: Recuperación extrema de texturas de piel natural (poros visibles, micro-arrugas), mechones de cabello realistas e individualizados, ojos cristalinos con reflejos nítidos, y bordes limpios y definidos en ropa y accesorios. - SCENE & LAYOUT: Réplica exacta de la composición original. - ENCUADRE: Plano Medio (Medium Shot) basado en el encuadre original, respetando la Regla de los Tercios. - ENTORNO: Reconstrucción nítida del fondo original. Aumentar la profundidad de campo para una separación sutil pero clara entre el sujeto y el entorno, eliminando artefactos y ruido. - TECHNICAL SPECS: - CÁMARA: Lente de 85mm con apertura f/1.8 para un desenfoque sutil (bokeh) de fondo. - ILUMINACIÓN: Iluminación Cinemática Equilibrada (ej. Rembrandt Lighting) con alto contraste pero sin perder detalle en sombras. Destellos especulares dramáticos y precisos. - CALIDAD DE SALIDA: Resolución 8K, Texturas Fotorrealistas, Calidad ProRes, Nitidez de Estudio. Realismo de póster. - REFERENCIA: Utilizar la imagen adjunta como ÚNICO referente estructural y de identidad. - NEGATIVE PROMPT: Borroso, desenfocado, ruido visual, artefactos de compresión, cambio de identidad, cambio de expresión, alteración de pose, cambio de ropa, añadir objetos, redibujar, aspecto de dibujo o pintura, baja resolución.

Lionel Messi fue protagonista de un momento que no se vio en la TV en la previa del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro rosarino que brilló con dos asistencias en la victoria de la "Albiceleste" por 2 a 1 ante el elenco inglés en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta emuló a Diego Armando Maradona con una acción que luego del encuentro no tardó en hacerse viral. Por supuesto, miles de hinchas en las redes compararon lo hecho por el diez con el "Pelusa".

Messi emuló a Maradona antes de la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra

El accionar del crack del Inter Miami de la MLS que jugará su tercera final de una Copa del Mundo en 12 años rememoró aquella imagen de la leyenda de Fiorito mirando fijamente a un rival minutos antes del comienzo de un partido en el Mundial 1986 que posteriormente ganaron los de Carlos Salvador Bilardo. Messi lo hizo frente a Harry Kane, quien no perdió de vista a la moneda lanzada por el árbitro local Ismail Elfath. Sí, tal como lo hizo el italiano Gaetano Scirea en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla frente a Maradona 40 años atrás.

El resultado fue diferente, ya que en aquel momento la Selección Argentina empató 1 a 1 con el conjunto europeo el 5 de junio de aquel año con el Diez como protagonista marcando el empate para los del "Doctor". En esta ocasión, con Lionel Scaloni en el banco, el seleccionado demostró carácter una vez más para dar vuelta un partido y lo hizo contra los ingleses para quedarse con el pase a la gran final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina

Partidos jugados : 206 (33 en mundiales).

: 206 (33 en mundiales). Goles : 125 (21 en mundiales).

: 125 (21 en mundiales). Asistencias : 68 (12 en mundiales).

: 68 (12 en mundiales). Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Qatar 2022.

Lionel Messi mirando fijamente a Harry Kane en el sorteo previo al partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país.