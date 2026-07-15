Fujimori se arriesga a conflictos si destraba proyectos mineros en Perú, según ONG

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, recibe sus credenciales oficiales en Lima

​El próximo Gobierno de la derechista Keiko Fujimori, que se prepara para destrabar millonarios proyectos mineros, podría reactivar las protestas contra la principal actividad económica del ‌Perú, según un estudio difundido el ‌miércoles.

El Observatorio de Conflictos Mineros, una plataforma de información no gubernamental, señaló en un reporte que la ajustada victoria de Fujimori mostró que las principales regiones mineras votaron por el rival de la presidencia electa, que ha prometido sacar adelante proyectos que han estado postergados.

Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, tiene una cartera de proyectos mineros de 64.075 millones de dólares, la mayoría en el sur del país, donde el ​competidor de Fujimori, el ⁠candidato izquierdista Roberto Sánchez, tuvo mayor apoyo.

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"Estamos frente a un escenario político en el ‌cual la apuesta es buscar que la gran mayoría de proyectos ⁠mineros se pongan en valor, se destraben", dijo ⁠investigador de la ONG CooperAcción, José de Echave, que presentó el informe.

De 12 principales regiones mineras de todo el Perú, citadas por el Observatorio de Conflictos Mineros, la hija del ⁠fallecido expresidente Alberto Fujimori ganó en dos, el resto respaldó a Sánchez, ​que en su campaña prometió distribuir las ganancias del sector ‌a las comunidades en las que están las ‌minas.

"Lo que va a ocurrir es que se van a aumentar las tensiones ⁠en los territorios y eso se va a expresar en conflictividad social", dijo De Echave, en una conferencia de prensa.

Actualmente, hay 195 conflictos sociales en Perú, entre activos y latentes, de los cuales 64 están relacionados a la actividad minera, según un reporte de ​la Defensoría ‌del Pueblo difundido en mayo.

Fujimori, que ganó las elecciones en su cuarta postulación, planteó durante su campaña implementar un sistema de vía rápida para desarrollar proyectos mineros y crear incentivos tributarios a la reinversión de las utilidades.

La líder derechista también propuso distribuir el 40% de la renta minera a la población ⁠para que "sientan directamente los beneficios".

Muchos de los proyectos, en su mayoría desde cero, están parados desde hace muchos años por la oposición de comunidades, debido al temor al daño ambiental y demanda por más renta, y a una sobrerregulación en el sector, según la industria.

Uno de los proyectos más esperados vio la luz en abril, cuando el proyecto de cobre Tía María de Southern Copper recuperó el permiso oficial para su explotación desde el 2027 en el ‌sur del país tras una inversión de 1.800 millones de dólares.

David Velazco, ambientalista de la ONG local Fedepaz, dijo en la conferencia que Tía María, considerado como una inversión emblemática por la industria, sería uno de los planes del sector que podría encontrarse en los próximos meses con una resistencia "porque se está desarrollando en contra de sus pobladores".

Mencionó también al ‌proyecto de cobre Río Blanco, de la firma china Zijin en el norte del país, que recientemente solicitó autorización ambiental. "Se ha dado ya una situación de violencia en Río Blanco hace unos ‌meses y nos preocupa ⁠el escenario que pueda venir" , agregó.

Representantes de Southern Copper y de Zijin en Lima no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Fujimori, la ​primera mujer que llegará al poder en Perú por elección directa, asumirá el 28 de julio por un periodo de cinco años. La minería es responsable de más del 60% de las exportaciones peruanas.

Con información de Reuters