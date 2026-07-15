WhatsApp rompe con Google y Apple: cómo es el nuevo cambio que te va a salvar en el celular

Desde que Google empezó a contar las copias de seguridad de WhatsApp dentro de la cuota de Google Drive, el problema del almacenamiento se volvió mucho más visible. Quienes tienen chats con muchas fotos y videos pueden agotar rápidamente los 15 GB gratuitos de Google, lo que los obliga a pagar más o a hacer copias de seguridad incompletas. La nueva nube propia de WhatsApp busca resolver exactamente ese problema.

Cómo funciona el sistema actual y por qué cambió

Hoy las copias de seguridad de WhatsApp dependen del sistema operativo del teléfono: los usuarios de Android las guardan en Google Drive, y los de iPhone en iCloud. Desde 2024, esas copias en Google Drive empezaron a contabilizarse dentro de la cuota general de la cuenta, algo que antes no ocurría. Ese cambio afectó especialmente a quienes acumulan grandes cantidades de archivos multimedia en sus chats.

Qué ofrecería la nube propia de WhatsApp

Según la información conocida hasta ahora, el servicio propio de WhatsApp ofrecería inicialmente 2 GB de almacenamiento gratuito. Esa capacidad es suficiente para quienes tienen principalmente conversaciones de texto, pero puede quedarse corta para quienes acumulan fotos, videos y audios. Para esos casos, estaría en desarrollo un plan de 50 GB por aproximadamente 0,99 dólares mensuales, aunque ni ese precio ni otros detalles están confirmados oficialmente y podrían cambiar antes del lanzamiento.

La gran diferencia: cifrado de extremo a extremo por defecto

El elemento más relevante de la nueva propuesta es la protección de las copias. Actualmente, WhatsApp permite activar el cifrado en los respaldos de forma manual, pero no viene habilitado por defecto. Con la nube propia, el cifrado estaría activo desde el inicio: las copias podrían protegerse con una contraseña, una clave de 64 dígitos o sistemas biométricos del dispositivo. En ese esquema, ni siquiera Meta tendría acceso al contenido sin las credenciales del usuario.

Cuándo llega y qué puede cambiar

WhatsApp no anunció oficialmente el lanzamiento ni existe una fecha para Android, iOS o mercados específicos. La función sigue en desarrollo con acceso limitado a un grupo pequeño de testers beta. Sus características, capacidades y precios podrían modificarse antes de una distribución general. En regiones como la Unión Europea, además, el servicio debería ajustarse a las normativas de privacidad vigentes. Lo que sí está claro es que, si se implementa, sería uno de los cambios más importantes en el sistema de copias de seguridad de WhatsApp desde su creación.