El detalle oculto de los celulares que casi nadie mira, puede hacer ahorrar miles de pesos y cuidarte la salud

Fuente: Mercado Libre.

Pasamos más tiempo frente a la pantalla del celular que frente a cualquier otra pantalla. Trabajo, entretenimiento, redes sociales, videollamadas: el uso intensivo genera fatiga ocular, sequedad y, en muchos casos, dolor de cabeza al final del día. La tecnología de pantalla que incorpora un celular puede reducir ese impacto o agravarlo, y casi nadie lo revisa antes de comprar.

Qué es la tecnología NXTPAPER y por qué importa

NXTPAPER es la tecnología de pantalla que TCL incorpora en su línea de celulares orientada al bienestar visual. Combina la calidad de imagen de un panel LCD con una superficie de lectura diseñada para imitar el aspecto del papel, reduciendo el reflejo de luz y la emisión de luz azul que generan las pantallas convencionales. El resultado es una experiencia de lectura y visualización que resulta más cómoda para el ojo humano en sesiones largas.

No se trata de una pantalla de menor calidad: NXTPAPER mantiene los colores, el contraste y la nitidez de un panel moderno, sin el efecto de "pantalla brillante" que produce cansancio después de mucho tiempo de uso.

El TCL 70 NXTPAPER PRO: el modelo disponible en Argentina

El equipo que lleva esta tecnología en el mercado local es el TCL 70 NXTPAPER PRO, disponible en Argentina. En cuanto a sus especificaciones:

8 GB de RAM , con expansión virtual hasta 16 GB para multitarea fluida.

, con expansión virtual hasta 16 GB para multitarea fluida. 256 GB o 512 GB de almacenamiento , según la versión elegida.

, según la versión elegida. Cámara principal de 50 MP , macro de 8 MP y frontal de 32 MP, con funciones de IA para optimizar las tomas según el entorno.

, macro de 8 MP y frontal de 32 MP, con funciones de IA para optimizar las tomas según el entorno. Conectividad NFC, que habilita pagos sin contacto y otras funciones de proximidad.

Por qué conviene revisar la pantalla antes de comprar

El argumento económico es simple: una pantalla que reduce la fatiga visual puede evitar consultas médicas por problemas oculares derivados del uso prolongado, que en Argentina representan un gasto significativo. Pero más allá del costo, la salud visual es uno de los aspectos que más se descuidan al elegir tecnología.

La recomendación de los especialistas es incorporar al checklist habitual —procesador, batería, cámara, precio— un criterio más: qué tecnología de pantalla usa el equipo y si contempla el bienestar visual para el tipo de uso que se le va a dar.