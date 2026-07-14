Queda a dos horas de la ciudad de Buenos Aires y celebra la Fiesta del Asado Criollo: el pueblo rural que deberías conocer

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada, hay un pueblo rural que se destaca por realizar la Fiesta Provincial del Asado Criollo: Moquehuá. Durante el evento, la pequeña localidad reúne a vecinos y visitantes para comer y celebrar las costumbres argentinas.

Así es Moquehuá, el pueblo rural que celebra la Fiesta del Asado Criollo

Ubicado a solo dos horas de la ciudad de Buenos Aires, Moquehuá tiene 2000 habitantes y ofrece paisajes rurales increíbles para descansar y desconectar de la rutina sin tener que viajar tanto.

Su identidad criolla lo convirtió en el centro de celebración de la Fiesta del Asado Criollo, en la que se reúnen miles de vecinos, turistas y más de 150 emprendedores y feriantes para celebrar las costumbres argentinas. También hay shows de música en vivo, danzas tradicionales y diferentes actividades artísticas para toda la familia. Además, se realiza el ya icónico desfile criollo y exposiciones emblemáticas.

La Fiesta Provincial del Asado Criollo reúne asadores, artistas, emprendedores y miles de visitantes

Este año, llega la quinta edición y será el 12 y 13 de septiembre, con entradas completamente gratuitas, pero los feriantes y emprendedores que quieran sumar su puesto ya pueden inscribirse para participar.

¿Qué cosas se pueden hacer en Maquehuá?

Además de participar de la fiesta, en Maquehuá se pueden realizar otras actividades turísticas tranquilas, como:

Conocer la antigua estación de ferrocarril: se trata de un edificio histórico que hoy funciona como Casa de la Cultura local donde se pueden ver de cerca objetos históricos, documentos y fotografías que recorren y reconstruyen la historia de los primeros habitantes del pueblo local. También cuenta con la Plaza Vieja, donde se pueden hacer picnics, y con una exhibición de locomotoras antiguas.



se trata de un edificio histórico que hoy funciona como Casa de la Cultura local donde se pueden ver de cerca objetos históricos, documentos y fotografías que recorren y reconstruyen la historia de los primeros habitantes del pueblo local. También cuenta con la Plaza Vieja, donde se pueden hacer picnics, y con una exhibición de locomotoras antiguas. Visitar la plaza principal: ubicada en el casco histórico, es un punto de encuentro para los visitantes y vecinos, ya que es está rodeada de árboles y es el gran pulmón verde para descansar, caminar o andar en bicicleta.

Cómo llegar a Moquehuá desde la ciudad de Buenos Aires

En concreto, Moquehuá queda a 180 kilómetros de CABA, dentro del partido de Chivilcoy y es muy fácil llegar en auto o transporte público: