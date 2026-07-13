Efecto Milei: desempleo, corrupción y bajos salarios, las principales preocupaciones de la gente

La falta de trabajo y la corrupción se consolidaron como las principales preocupaciones de la ciudadanía, mientras que Patricia Bullrich y Axel Kicillof tienen mayor imagen positiva que Javier Milei y, en un eventual escenario electoral, el peronismo aventaja por un punto a La Libertad Avanza.

Así lo señaló una reciente encuesta elaborada por la Universidad de San Andrés. Según señaló, tanto la falta de trabajo como la corrupción encabezan las preocupaciones de la gente, mencionadas en ambos casos por el 38% de los encuestados. En tercer lugar aparecen los bajos salarios, con el 35%.

La preocupación por la situación de los ingresos aumentó cinco puntos respecto del relevamiento anterior, mientras que la corrupción avanzó cuatro. En sentido contrario, la inflación perdió centralidad entre los problemas señalados por los encuestados y cayó hasta el 17%.

El estudio también mostró que Patricia Bullrich y Axel Kicillof poseen actualmente mejores niveles de imagen positiva que el presidente Javier Milei. La dirigente oficialista encabeza la medición con un 36%, seguida por el gobernador bonaerense con un 34%.

Milei aparece en tercer lugar, con un 33% de valoración positiva, el mismo porcentaje obtenido por la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. Tanto Kicillof como Bregman mejoraron tres puntos durante el último mes.

Sin embargo, todos los dirigentes incluidos en el estudio mantienen un diferencial negativo entre su imagen positiva y negativa. El peor balance corresponde a Manuel Adorni, quien alcanza un 80% de imagen negativa y un diferencial de 71 puntos en contra. Entre los ministros y funcionarios nacionales, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, registra la mayor valoración positiva, con un 28%.

El peronismo quedaría primero si las elecciones fueran hoy

En cuanto al escenario electoral de cara a 2027, el peronismo quedaría en primer lugar si las elecciones se realizaran hoy, aunque por una diferencia mínima. Un 25% afirmó que votaría por ese espacio, frente a un 24% que elegiría a La Libertad Avanza. De todos modos, el escenario permanece abierto: el 27% no sabe todavía a quién apoyaría o prefirió no responder.

La evaluación general de la gestión también presenta números adversos para el oficialismo. La aprobación del gobierno de Milei se ubica en el 34%, mientras que la desaprobación llega al 62%, un punto más que el mes anterior. El respaldo es mayor entre los hombres, con un 40%, que entre las mujeres, donde alcanza el 29%.

Además, el 68% se encuentra insatisfecho con la marcha general del país y solamente el 30% expresa satisfacción. Un 56% considera que la situación empeoró durante el último año, mientras que apenas el 27% espera una mejora hacia adelante.

Entre las políticas gubernamentales, Defensa obtiene el mayor nivel de satisfacción, con un 33%, seguida por la política exterior, con un 32%, y la energética, con un 30%. En cambio, Salud y Obras Públicas registran un 72% de insatisfacción, y Educación llega al 71%.