Murió Sam Neill: 10 películas y series que lo convirtieron en leyenda de Hollywood.

Sam Neill murió a los 78 años y aunque su trayectoria estuvo definitivamente marcada por su papel protagonista en la película Jurassic Park, en sus cinco décadas de trabajo compuso roles que quizá no fueron tan populares, pero lo consagraron como una leyenda de Hollywood por su caracter memorable. Un repaso por 10 roles imprescindibles en la carrera del actor neozelandés.

Possession (1981)

En 1981, el actor protagonizó junto a Isabelle Adjani Possession, largometraje de terror dirigida por Andrzej Zulawski. Ambientada en Berlín tras la caída del muro, la trama sigue a Anna y Marc, una pareja cuya separación les atrapa en una espiral de locura.

Calma total (1989)

Dirigido por Philip Noyce y protagonizado junto a Nicole Kidman, este asfixiante thriller estrenado en 1989 atrapa a sus personajes en medio del mar.

La caza del octubre rojo (1990)

En La caza del octubre rojo, película de 1990 dirigida por John McTiernan, Neill compartió elenco con Alec Baldwin y Sean Connery. La trama del filme, basada en la novela homónima de Tom Clancy, sigue la accidentada travesía del Octubre Rojo, un submarino nuclear de la Unión Soviética.

El piano (1993)

En El piano, el filme dirigido por Jane Campion que obtuvo tres premios Oscar en 1993, Neill encarnó al marido de Ada, el personaje de Holly Hunter.

Jurassic Park (1993)

En el que sin duda alguna es su trabajo más conocido, Neill dio vida al paleontólogo Alan Gran en la cinta de 1993 de Steven Spielberg. Un papel que le valió el salto al estrellato y que retomó en Jurassic Park III y en Jurassic World: Dominion.

En la boca del miedo (1994)

Dirigida por John Carpenter, En la boca del miedo fue otra de las incursiones de Neill en el género del terror. En el filme, estrenado en 1994, el actor da vida a John Trent, un investigador que sigue la pista de un famoso escritor, convencido de que su desaparición no es más que un montaje para promocionar su próxima novela.

Merlín (1998)

En 1998 Neill encabezó el elenco de la serie Merlín junto a actrices de la talla de Helena Bonham Carter o Isabella Rosellini. Un papel por el que estuvo nominado tanto en los Emmy como en los Globos de Oro.

Hunt for the Wilderpeople (2016)

Neill trabajó a las órdenes de Taika Waititi en esta entrañable comedia neozelandesa. La cinta relata el inesperado vínculo forjado entre el arisco y solitario Hector, interpretado por Neill, y el joven y rebelde Ricky (Julian Dennison).

Peaky Blinders (2013-2022)

En Peaky Blinders, Neill dio vida al inspector Maj Campbell, que irrumpe en Belfast para plantar cara a Tommy Shelby (Cillian Murphy) y su banda.