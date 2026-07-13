Nicolás Occhiato protagonizó un emotivo momento en Luzu TV al anunciar una triste noticia al aire.

Nicolás Occhiato protagonizó un emotivo momento en Luzu TV al anunciar el fallecimiento de su abuela Conce, una figura muy querida por la audiencia que lo acompañó en numerosas ocasiones durante las transmisiones del canal.

Con la voz quebrada, el conductor reveló: “Hace un par de semanas falleció mi abuela Conse, la persona que todos conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros, ella ya estaba mal hace un tiempo”. Luego explicó: “Mucha gente me pedía que la muestre y haga videos con ella, siempre desde el amor, pero era porque ella no estaba tan bien y la estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo, que es el ciclo de la vida”.

Finalmente, señaló: “Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo. Seguramente los que nos miran todos los días se daban cuenta que algo me pasaba, por ahí lo asociaban a otras cosas que estaban sucediendo. Los programas me costaron muchísimo, pero sentí que era lo que tenía que hacer”.

El fallecimiento de Conce, la abuela de Nicolás Occhiato

Conce, la abuela de Nicolás Occhiato, fue una presencia muy querida por la audiencia gracias a las numerosas participaciones que tuvo en el stream. Tras su fallecimiento, el conductor le dedicó unas emotivas palabras al aire para recordarla.

En ese contexto, expresó: “Todos sabemos que eso puede pasar, pero creo que no tengo que explicar lo que significaba mi nona para mí, para mi familia y para todos. Prácticamente me crié con ella, fue la persona que más me enseñó, con las palabras, los actos y la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema”.

Luego, contó que su abuela convivía desde hacía varios años con la enfermedad de Parkinson: “Mi abuela tenía Parkinson hace muchos años. Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que salga adelante”.

Finalmente, agregó: “Por ahí, lo que siempre veían de ir a verla, grabarla o traerla acá, era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante. En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida”.