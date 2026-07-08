Nico Occhiato reveló la propuesta que le hizo a Marley en medio del escándalo con Flor Peña

La fake news sobre la salud de Jorge Messi terminó destapando un conflicto mayúsculo puertas adentro de Luzu TV. Todo comenzó el pasado 18 de junio, cuando Florencia Peña difundió al aire, en su programa El Show del Verano, una información sin chequear sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi, que horas más tarde fue desmentida por la propia familia del futbolista.

Ante la repercusión del episodio, Nico Occhiato tomó la decisión de desvincular a todo el equipo de producción implicado en la difusión de la noticia falsa, y también a la propia Florencia Peña, por haberla comunicado sin verificación previa. Lo que no imaginó es que esa decisión derivaría en una demanda millonaria —que según trascendió rondaría los 750 millones de pesos por daños y perjuicios— que hoy pone en riesgo a su propia empresa.

En el medio de todo esto quedó Marley. El conductor, que era partenaire de Florencia Peña en el programa, no estaba presente en el momento del hecho, pero igual quedó implicado de rebote. Muchos le cuestionaron que no saliera a defender públicamente a su compañera y que diera respuestas "tibias" cada vez que le preguntaron por lo ocurrido.

El futuro de Marley en Luzu, en duda

Cuando todos daban por hecho que Marley también daría por terminada su etapa en el canal de streaming, Occhiato dio a entender todo lo contrario. En una nota con Desayuno Americano, confesó que se había reunido con él para hablar de lo sucedido y dejar abierta la puerta de la empresa.

"Estamos charlando, él tiene mucha buena predisposición y hablamos mucho sobre la situación", señaló el conductor y dueño de Luzu.

Consultado sobre si hubo o no una propuesta concreta para que Marley siguiera ligado al canal, Occhiato hizo un gesto de duda y remarcó: "no tomamos aún ninguna determinación".

"Es la primera vez que nos pasa algo así"

Sobre la fake news que desató todo el escándalo, Occhiato insistió en que desde la producción "se tomaron medidas" que luego fueron revisadas puertas adentro. "Nos reunimos con el equipo de Luzu porque no soy el único que toma decisiones. Es la primera vez que nos pasa algo así y resolvimos hablar con los productores involucrados y les expresamos nuestras ganas de que sigan en Luzu", explicó.

Con la demanda de Peña ya judicializada, la continuidad de Marley aparece como la próxima gran incógnita para el canal de streaming, que buscará cerrar el capítulo más turbulento de su historia reciente.