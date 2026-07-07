Franco Deambrosi confirmó que tuvo un romance con la China Suárez.

El picante cruce en redes entre Mauro Icardi y Yanina Latorre dejó muchísima tela para cortar. Ambos se tiraron con munición gruesa en Instagram, generando revuelo por algunos de los detalles que salieron a la luz. Uno de ellos fue la foto que la periodista compartió de Franco Deambrosi, un piloto de Turismo Carretera, dando a entender que se había vinculado con la China Suárez.

Esto produjo rumores de todo tipo, razón por la cual el propio deportista tuvo que salir a hablar para aclarar los tantos, siendo una de sus declaraciones más contundentes las que vertió en privado con Paula Varela y a quien autorizó para compartir sus dichos al aire.

Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera.

¿Qué dijo Franco Deambrosi sobre su relación con la China Suárez?

La mencionada panelista de Intrusos leyó en vivo el mensaje principal que el conductor le envió: "Es verdad. Pero soy de otro palo y no quiero quilombos. Pasó. Estuvimos". En esa misma línea, manifestó: "Me estaban volviendo loco por todos lados. En mi vida nunca tuve una relación, la gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia, parece". Esto último parece evidenciar que el contacto entre él y la "China" no sería tan reciente como parece.

"Prefiero no dar detalles porque, diga lo que te diga, lo van a tomar para cualquier lado. Tampoco te voy a decir que no pasó nada. Creo que fui honesto con la historia que subí, mantuve el respeto", aseguró. Tras esto, en el piso se refirieron a los tiempos en que esto habría ocurrido y coincidieron en que efectivamente había sido previo a que la China Suárez y Mauro Icardi comenzaran con su relación. Más específicamente, descubrieron que el piloto y la actriz se conocieron durante el rodaje de En el Barro, donde él hizo una aparición especial.