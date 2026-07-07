FIFA respalda a árbitro brasileño Claus tras las críticas de Trump por roja a Balogun

Folarin Balogun de Estados Unidos recibe una tarjeta roja del árbitro Raphael Claus

La FIFA respaldó el lunes al árbitro brasileño Raphael Claus después de que el presidente de ‌Estados Unidos, Donald Trump, ‌cuestionara su integridad tras la tarjeta roja mostrada al delantero Folarin Balogun, lo que desató una enorme polémica en el Mundial.

Balogun fue expulsado por Claus tras una revisión del VAR en la victoria de la ronda de los 32 mejores contra Bosnia y Herzegovina por pisar con ​el tobillo de ⁠Tarik Muharemovic.

Sin embargo, la FIFA suspendió posteriormente la ‌sanción por la tarjeta roja impuesta a Balogun. ⁠Trump afirmó que había solicitado ⁠que se revisara la decisión y describió a Claus como "un poco sospechoso si se revisa su historial", sin dar más ⁠detalles.

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"La FIFA reconoce a Raphael Claus como uno ​de los árbitros profesionales más destacados ‌del mundo y como un valioso ‌miembro del Team One (el grupo de élite de ⁠árbitros de la FIFA) en la Copa del Mundo", dijo la entidad en un comunicado.

"A lo largo de su carrera, ha demostrado constantemente los más altos estándares ​de profesionalidad ‌e integridad".

La FIFA señaló que Claus no estaba disponible para hacer declaraciones, de acuerdo con su política de que los árbitros no hablen con los medios de comunicación durante el torneo. El presidente ⁠de la entidad, Gianni Infantino, afirmó que hay que respetar a los árbitros.

"Una vez más, reitero que debemos respetar las reglas que rigen nuestro deporte", afirmó. "Es muy sencillo y nunca se insistirá lo suficiente en ello: sin árbitros, no hay fútbol".

Claus ha dirigido más de 600 partidos a lo largo ‌de su carrera y Pierluigi Collina, director de arbitraje de la FIFA y presidente del Comité de Árbitros, destacó la confianza que la organización deposita en el sudamericano, de 46 años.

"Es un árbitro experimentado y muy respetado, y mantenemos ‌plena confianza en él como árbitro de confianza".

Finalmente, a Balogun se le permitió ser titular en el partido de octavos ‌de final del ⁠lunes contra Bélgica, y el DT Mauricio Pochettino lo incluyó en la oncena inicial. El ​elenco europeo se impuso 4-1, poniendo fin de esta manera a la campaña del local en el Mundial.

Con información de Reuters