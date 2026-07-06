El lanzamiento de un misil chino en el Pacífico genera inquietud en la región

FOTO DE ARCHIVO. Un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear de la clase Jin (Tipo 094A) de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China en aguas del mar de China Meridional durante una demostración militar

El ​ejército chino realizó el lunes un lanzamiento de prueba de un misil desde un submarino nuclear hacia el Pacífico, según ‌informaron los medios estatales, ‌lo que ha suscitado críticas y preocupación por parte de Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Un submarino nuclear de la Armada del Ejército Popular de Liberación lanzó el misil, que llevaba una ojiva simulada, hacia aguas internacionales del Pacífico a las 12:01 p. m. (0401 GMT), según informó la agencia oficial de noticias china Xinhua. El ​misil cayó en "aguas designadas", ⁠añadió, sin dar más detalles sobre la ubicación.

Xinhua describió el ‌lanzamiento como una "medida rutinaria" de los ejercicios militares anuales ⁠de China y afirmó que no ⁠iba dirigido contra ningún país ni objetivo concreto.

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La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, dijo que China había notificado al Gobierno la ⁠prueba prevista, pero señaló que el lanzamiento resultaba "desestabilizador" para ​la región.

"Australia ha dejado claro que esta prueba ‌propuesta se inscribe en el contexto ‌de un rápido rearme militar por parte de China, que ⁠carece de la transparencia y las garantías sobre sus intenciones que la región espera", dijo Wong a los periodistas en una rueda de prensa celebrada en Suva, la capital de Fiyi.

El Gobierno ​de Japón ‌dijo que había recibido notificación del lanzamiento del misil e instó a China a reconsiderar su decisión.

"Hemos expresado nuestra grave preocupación por el aumento de la actividad militar china", dijo Tokio, añadiendo que las autoridades chinas habían notificado ⁠el domingo a la Guardia Costera japonesa la caída de residuos espaciales que podrían caer dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón.

La agencia de noticias Kyodo informó el lunes, citando una fuente del Gobierno japonés, de que el misil había caído fuera de la ZEE de Japón.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, afirmó ‌que el país estaba profundamente preocupado por la prueba y añadió que se le había informado "en cuestión de horas" del lanzamiento.

"Nueva Zelanda considera que se trata de un hecho inoportuno y preocupante. Al igual que nuestros vecinos de otros países del Pacífico, no nos interesa ‌que China utilice el Pacífico Sur como campo de pruebas para su capacidad misilística", declaró Peters en un comunicado.

La última vez que China probó un ‌misil balístico intercontinental ⁠fue en 2024, un lanzamiento poco habitual que puso de relieve las crecientes capacidades militares del país.

(Información ​de la redacción de Pekín, Renju Jose y Pete McKenzie en Sídney, Lucy Craymer en Wellington y Chang-Ran Kim en Tokio; edición de Tom Hogue y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)