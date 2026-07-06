Atlas, el robot humanoide, entrega el balón oficial del partido en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega - Estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU - 5 de julio de 2026. El robot Atlas de Hyundai dentro del estadio antes del segundo tiempo

El Mundial ha visto superestrellas, invasores de campo, desilusiones ‌y alegrías a ‌lo largo de sus 96 años, y el domingo tuvo también un robot.

Atlas, un avanzado robot humanoide, se acercó al borde del campo para entregar el balón del partido al árbitro en el descanso en el Estadio ​Nueva York-Nueva ⁠Jersey, donde Brasil jugaba contra Noruega en ‌los octavos de final. Entre sus ⁠movimientos figura la imitación de ⁠algunas inquietantes celebraciones de gol, incluida la pose de meditación del delantero noruego Erling Haaland.

"Siempre vimos ⁠la habilidad humana como una forma ​de motivarnos y desafiarnos a impulsar ‌lo que los robots ‌pueden hacer", dijo Alberto Rodríguez, director de ⁠comportamiento robótico de Boston Dynamics.

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El robot, presentado por Hyundai Motor, patrocinador del torneo, ya había bailado y practicado parkour anteriormente.

Sin embargo, para ​entregar ‌el balón del partido —y ejecutar algunos movimientos elegantes—, Atlas tuvo que sortear desafíos propios del Mundial.

Las comunicaciones estándar por Wi-Fi con Atlas quedaron descartadas, con decenas ⁠de miles de aficionados rodeando la cancha con teléfonos móviles, por lo que se estableció un nuevo canal de comunicaciones con un dispositivo de radio acoplado a la espalda del robot.

"Y el césped tiene sus propias peculiaridades", dijo Rodríguez. "Tuvimos que ‌cambiar la forma en que Atlas aprende a caminar y aprende a saltar y correr para que sea más robusto".

Hyundai ha impulsado de forma agresiva la producción masiva de estos robots y ‌anunció este año que prevé desplegarlos en su planta de Estados Unidos en Georgia a partir ‌de 2028, en ⁠un esfuerzo por automatizar tareas de alto riesgo y repetitivas.

Con información de Reuters