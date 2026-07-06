Desde champú hasta galletas, los productos de consumo se renuevan gracias a la IA

Botellas de champú y acondicionador L'Oréal Paris Elseve Collagen Lifter en un supermercado de Bruselas, Bélgica

​La empresa francesa de cosméticos L'Oréal ha utilizado la inteligencia artificial para identificar moléculas de sus productos para el cuidado de la piel que pueden reutilizarse ‌en champús y ahora es ‌capaz de crear productos cuatro veces más rápido que antes, ha declarado un alto ejecutivo a Reuters.

Las empresas de bienes de consumo, entre ellas Nestlé , propietaria de Nescafé, Haleon , fabricante de la pasta de dientes Sensodyne, y Mondelez, fabricante de chocolate, están utilizando la IA en la innovación de productos, lo que les ayuda, en algunos casos, a probar ingredientes más rápidamente, generar ideas para fórmulas y abordar las ​vulnerabilidades de la cadena de ⁠suministro, han señalado los ejecutivos.

El impulso para integrar la IA en el desarrollo ‌de productos surge en un momento en que las empresas de ⁠bienes de consumo se enfrentan a la ⁠presión de innovar más rápido y reducir costos ante los cambios en los gustos de los consumidores.

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L’Oréal, que comenzó a utilizar la IA en sus laboratorios hace cuatro años, ⁠ha identificado nuevas moléculas para productos de belleza mediante la predicción del ​efecto que tendrán sobre la piel y el cabello, según ‌Fabrice Megarbane, presidente de su unidad de ‌productos de consumo.

La última innovación de L'Oréal ha consistido en reutilizar moléculas ⁠empleadas en productos para el cuidado de la piel en un champú que utiliza colágeno para aportar volumen y cuerpo al cabello, explicó Megarbane.

"Se puede avanzar mucho más rápido imaginando (...) nuevas combinaciones de moléculas y nuevos beneficios de las mismas", dijo ​Megarbane en la ‌Cumbre Global del Consumer Goods Forum, celebrada en Viena a finales de junio.

El director general de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, puso en marcha el año pasado un "plan de estímulo de la belleza" para impulsar la innovación, después de que L'Oréal registrara su crecimiento de ventas más lento en años.

LA ⁠IA ACELERA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

La innovación en productos, potenciada por la IA, supone un "punto de inflexión" en la empresa chocolatera Mondelez, dijo a Reuters Filippo Catalano, director de Información y Digitalización.

Esta tecnología ha ayudado a la empresa propietaria de Cadbury y Toblerone a acelerar los procesos y a repensar las recetas. La empresa dijo que la IA puede crear recetas, incluidas ideas "fuera de lo común", que luego evalúa un experto humano.

"Se puede optimizar ‌la forma de desarrollar las recetas", señaló Catalano, haciendo hincapié en la posibilidad de reducir la dependencia de un único proveedor en las cadenas de suministro y en la capacidad de adaptar las fórmulas para responder a los gustos cambiantes de los consumidores.

La herramienta de IA de Mondelez está reduciendo el número de muestras que se generan habitualmente ‌en el proceso de innovación, dijo. Ayudó a desarrollar sus galletas Golden Oreo sin gluten y una receta renovada para las galletas Chips Ahoy, según la empresa. En la categoría ‌de galletas, el 60% ⁠de las recetas elaboradas con su herramienta de IA obtuvieron mejores resultados en aspectos como la nutrición, la sostenibilidad y el costo.

"(Las ​capacidades de la IA) aceleran lo que ya se podía hacer, pero reducen el tiempo de meses a semanas o de años a meses", dijo Catalano.

Con información de Reuters