Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 6 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 7 minutos
Arrancó el lunes con 4° y sensación de 2° en la Ciudad
El lunes arrancó con una temperatura de 4°C en la Ciudad de Buenos Aires, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de apenas 2°C, por lo que el frío se siente con fuerza.
El cielo se presenta parcialmente nuboso y la humedad alcanza el 96%, lo que incrementa la percepción de frío. A pesar de la alta nubosidad (93%), la probabilidad de lluvia es nula y no se esperan precipitaciones.
El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 26 km/h, y la presión atmosférica es de 1021 hPa. La visibilidad es buena, de 20 kilómetros, y la cota de nieve se ubica en los 1000 metros. Sin presencia de niebla en la ciudad.
Hace 22 minutos
Arranca el lunes con 4° y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
Arrancamos la semana con una mañana fría en la Ciudad. A las 04:00, el Servicio Meteorológico Nacional reportó una temperatura de 4° con sensación térmica de 2°C y un cielo parcialmente nuboso. La alta humedad del 96% intensifica el frío.
No se esperan lluvias: la probabilidad es del 0% y no hay precipitaciones en el radar. El viento sopla con una velocidad media de 13 km/h y ráfagas que alcanzan los 26 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa.
La visibilidad es buena, de 20 km, y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en los 1000 metros, ideal para quienes planean actividades en altura. El punto de rocío es de 4°C, lo que indica un aire casi saturado.
Hace 1 hora
Frío polar en Buenos Aires: sensación térmica de 2°C y 96% de humedad
El Servicio Meteorológico Nacional reporta que a las 4 de la mañana la temperatura en Capital Federal es de 4°C, pero la sensación térmica es de apenas 2°C debido a la alta humedad del 96% y el viento de 13 km/h.
El cielo se presenta parcialmente nuboso con una nubosidad del 93%. A pesar de la sensación de frío intenso, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no habrá precipitaciones. La visibilidad es de 20 km y la presión atmosférica se ubica en 1021 hPa.
Las ráfagas de viento alcanzan los 26 km/h, por lo que el frío se siente aún más fuerte. La cota de nieve está en 1000 metros. No se reporta niebla. El punto de rocío es de 4°C, lo que indica una atmósfera muy húmeda.
Si estás por salir, abrigate bien porque la sensación térmica de 2°C es la protagonista de esta mañana. Seguí el pronóstico en vivo en El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada helada en Capital Federal: cielo cubierto y sensación térmica de 2°C
Arrancamos la jornada del lunes con una madrugada realmente fría en Capital Federal. Según el parte oficial de las 03:00, la temperatura es de 5°C pero la sensación térmica se desploma a 2°C debido a la alta humedad del 97% y el viento de 12 km/h con ráfagas de hasta 24 km/h.
El cielo se encuentra totalmente cubierto (nubosidad del 100%), lo que sumado a la humedad genera un ambiente pesado y frío. La probabilidad de lluvia es nula (0%) y la visibilidad es de 18 km. La presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa. No hay niebla reportada.
Para quienes madrugan, recomiendan abrigarse muy bien. La cota de nieve está a 900 metros, así que en la ciudad solo tenemos frío intenso. Seguí la actualización minuto a minuto en El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada helada con 5°C y 97% de humedad en Capital Federal
Arranca la madrugada del lunes con un cielo totalmente cubierto y temperaturas que no dan respiro. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro marcó apenas 5°C en Capital Federal, aunque la sensación térmica descendió hasta los 2°C por el viento y la humedad extrema.
La humedad alcanzó el 97%, lo que potencia la sensación de frío y mantiene el punto de rocío en 4°C. A pesar de la nubosidad total (100%), no se esperan lluvias: la probabilidad es del 0% con 0 mm de precipitación. La visibilidad se mantiene en 18 km y no se reporta niebla en la ciudad.
El viento sopla del sector sur a 12 km/h de velocidad media, con ráfagas que llegan a los 24 km/h. La presión atmosférica es de 1021 hPa, estable. La cota de nieve se ubica en 900 metros, lejos de la altura de la Ciudad. Una madrugada típicamente invernal que exige abrigo extra para quienes salen temprano.
Hace 1 hora
Cielo cubierto y frío intenso: la madrugada porteña arranca con 5° y sensación de 2°
Arrancamos la madrugada porteña con el cielo completamente cubierto y un frío que cala los huesos. El termómetro marca 5°, pero la sensación térmica de 2° —por la humedad del 97% y el viento— hace que la noche se sienta aún más gélida. Sin probabilidad de lluvia (0%), la ciudad amanece seca, aunque la alta nubosidad (100%) mantiene el paisaje gris.
El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 24 km/h, y la presión atmosférica se mantiene alta (1021 hPa). La visibilidad alcanza los 18 km, sin niebla reportada. Con una cota de nieve a 900 metros, todo indica que el frío se mantendrá durante las próximas horas. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.
Hace 2 horas
Madrugada gélida en Capital: cubierto, 5°C y sensación de 2°C
Buenos Aires arranca esta madrugada con el cielo cubierto y un frío intenso. El termómetro marca 5°C en Capital Federal, pero la sensación térmica cae a 2°C por la elevada humedad del 97%. El viento medio es de 12 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h que potencian el frío.
A pesar de la nubosidad total (100%), la probabilidad de lluvia es nula (0%). La presión atmosférica se ubica en 1021 hPa, estable. La visibilidad es de 18 km y no se registra niebla. El punto de rocío está en 4°C y la cota de nieve en 900 metros. Un inicio de jornada gélido, ideal para abrigarse bien antes de salir.
Incendios forestales en Francia obligan a prohibir acceso de público a tercera etapa del Tour de Francia
Bomberos combaten un incendio forestal cerca de Béziers en Francia
Hace 14 horas
Ola de frío extrema en Argentina: hasta cuándo sigue
Hay alerta amarilla por frío extremo en casi toda la Argentina: hasta cuándo permanecerán las bajas temperaturas y qué recomienda el Servicio Meteorológico Internacional (SMN).
Ola de frío extrema en Argentina: hasta cuándo rige la alerta amarilla en más de 20 provincias.
Hace 15 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 5 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:47 | 03/07/2026
Clima en Miami en vivo: alerta por tormentas y a qué hora llueve hoy 3 de julio
Pronóstico del tiempo en vivo de la Oficina de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Miami.
Clima en Miami en vivo.
17:11 | 03/07/2026
La increíble pared de frío que apareció en Córdoba durante la ola polar
Una formación de nubes poco común sorprendió a los vecinos del sur de Córdoba en medio de temperaturas bajo cero.
Este fenómeno, que se observa como una nube alargada y baja, es conocido técnicamente como nube arcus.
Portugal pide ayuda a UE, España y Marruecos ante el aumento del riesgo de incendios forestales
FOTO DE ARCHIVO. Las autoridades portuguesas realizan operaciones de prevención de incendios forestales en Leiria
El fenómeno del Niño se desarrollará con gran intensidad en los próximos meses, según la OMM
Una agricultora habla con su amiga mientras se encuentra de pie en un campo seco, en un momento en que un monzón débil retrasa la siembra de plántulas de arroz por parte de los agricultores, en las afueras de Katmandú, Nepal
07:09 | 03/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:38 | 02/07/2026
Alerta amarilla por frío extremo: bajas temperaturas y nevadas en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío extremo en gran parte del país y advierte sobre otros fenómenos como nevadas y fuertes vientos.
07:21 | 02/07/2026
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El calor extremo azota Washington, D.C.
Advierten a aficionados del intenso calor que hará en Toronto durante el partido entre Portugal y Croacia
Los aficionados al fútbol desafían el calor en la zona de aficionados de Toronto.
05:54 | 01/07/2026
Cómo estará el clima en el AMBA en el inicio de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.