Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 6 de julio

El lunes arrancó con una temperatura de 4°C en la Ciudad de Buenos Aires, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de apenas 2°C, por lo que el frío se siente con fuerza.

El cielo se presenta parcialmente nuboso y la humedad alcanza el 96%, lo que incrementa la percepción de frío. A pesar de la alta nubosidad (93%), la probabilidad de lluvia es nula y no se esperan precipitaciones.

El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 26 km/h, y la presión atmosférica es de 1021 hPa. La visibilidad es buena, de 20 kilómetros, y la cota de nieve se ubica en los 1000 metros. Sin presencia de niebla en la ciudad.