Alerta amarilla por frío extremo: bajas temperaturas y nevadas en Mar del Plata

El invierno comenzó a mostrar su faceta más intensa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este jueves, con una temperatura mínima de 1°C y una sensación térmica que roza los 0 grados la jornada registró el amanecer más frío en lo que va del año. Según el pronóstico del tiempo, a las 7 de la mañana, la sensación térmica se ubicó por debajo de 1°C, lo que refleja el descenso térmico profundo que caracteriza al comienzo de julio.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también indicó que el frío persistirá durante los próximos días, en un contexto de cierta estabilidad atmosférica. Para este jueves se espera una temperatura máxima de apenas 9°C durante la tarde, que descenderá hasta los 5°C hacia la noche.

El viernes continuará el ambiente helado, con una mínima de 0°C al amanecer y una máxima de 10°C. En algunos municipios de la provincia de Buenos Aires llegaron a presentarse nevadas, caída de agua hielo y granizo. Ayacucho, Tres Arroyos, Necochea y Sierra de los Padres en Mar del Plata fueron algunos de los distritos donde se registraron fenómenos climáticos adversos.

Las imágenes de las nevadas en Mar del Plata y Necochea

Alerta por frío extremo en gran parte del país

El SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas en 17 provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Santa Fe y una parte de Jujuy.

El organismo advirtió que este nivel de alerta puede tener efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El mapa de alertas también incluye otros fenómenos. Misiones permanece bajo alerta amarilla por tormentas, con posibilidad de granizo, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, limpiar desagües y desconectar los artefactos eléctricos en caso de ingreso de agua a las viviendas.

En Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán se encuentran bajo alerta por vientos, mientras que en Salta también rige una advertencia por viento Zonda. Ante estas condiciones, las autoridades aconsejan permanecer en lugares seguros, asegurar objetos que puedan volarse y extremar las precauciones al conducir.

Fin de semana con leves mejoras, pero mucho frío

Aunque las condiciones seguirán siendo invernales en el AMBA, el fin de semana presentará un leve alivio térmico. Según el SMN, el sábado se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, mientras que el domingo la temperatura mínima ascenderá hasta los 9°C y la máxima volverá a los 13°C. Las precipitaciones seguirán con probabilidades nulas, salvo una posible llovizna que podría aparecer durante la noche del domingo.

En cuanto al viento, durante este jueves predominarán ráfagas del sector sur de hasta 22 kilómetros por hora. Desde el viernes y durante el fin de semana rotarán hacia el este con menor intensidad.