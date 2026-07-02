Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 3 minutos
Buenos Aires arranca helada: 6° y sensación de 4° en la madrugada
La madrugada porteña se presenta con 6° de temperatura y una sensación térmica aún más baja, de apenas 4°C, según el último reporte oficial de las 03:00. El cielo alterna entre nubes y claros, con una nubosidad del 53% que deja entrever algunos destellos estelares.
La humedad alcanza el 70% y el punto de rocío se ubica en 1°C, lo que refuerza la percepción de frío. Afortunadamente, la probabilidad de lluvia es 0% con cero milímetros previstos, por lo que no se esperan precipitaciones durante esta franja horaria.
El viento medio sopla del sector a 13 km/h, con ráfagas que trepan hasta los 30 km/h, sumando un factor de enfriamiento adicional. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1031 hPa, y la visibilidad es excelente: 50 km. Sin niebla en el horizonte y una cota de nieve a 900 m, las condiciones son estables para quienes están despiertos en la capital.
Hace 18 minutos
Madrugada con nubes y claros: la temperatura marca 6°C en Capital Federal
En la madrugada de este jueves 2 de julio, Capital Federal presenta un cielo con nubes y claros y una temperatura de 6°C. La sensación térmica desciende a 4°C por el viento medio de 13 km/h, que registra ráfagas de hasta 30 km/h.
La humedad es del 70% y la probabilidad de lluvia es nula (0 mm). La presión atmosférica se ubica en 1031 hPa, con una visibilidad excelente de 50 km. No se reporta niebla y la cota de nieve está a 900 metros.
Un inicio de jornada fresco y estable, ideal para quienes salen temprano. Seguí el pronóstico en vivo de El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada helada en la city: 6° y nubes que no se van
La madrugada porteña se presenta fría y con el cielo parcialmente cubierto. Según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional a las 03:00, la temperatura en Capital Federal es de apenas 6°C, con una sensación térmica que baja a 4°C por el viento.
La humedad alcanza el 70% y no se esperan lluvias: la probabilidad es del 0%. El viento sopla del sector medio a 13 km/h, con ráfagas que tocan los 30 km/h. La presión atmosférica es elevada: 1031 hPa.
La nubosidad llega al 53%, típica de un cielo con nubes y claros. La visibilidad es perfecta, de 50 km, y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en los 900 metros. Un arranque de jornada helado para los madrugadores de la city.
Hace 1 hora
Madrugada fría en Buenos Aires: 6° y nubes que se aclaran
Arrancamos la madrugada en Capital Federal con una temperatura actual de 6°C y cielo con nubes y claros. La sensación térmica, producto del viento del sector sur a 13 km/h, desciende hasta los 4°C, por lo que el frío se siente más intenso. La humedad relativa alcanza el 70% y el punto de rocío se ubica en 1°C, indicando un aire seco y frío.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta probabilidad de lluvia del 0% con 0 mm acumulados, así que no hay chances de precipitaciones en las próximas horas. La nubosidad es del 53%, con buena visibilidad a 50 km. El viento sopla con rachas de hasta 30 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene elevada en 1031 hPa. La cota de nieve está en los 900 metros, sin niebla registrada.
Una madrugada típica del invierno porteño: fría, estable y con cielo parcialmente despejado. Ideal para abrigarse bien al salir y tener el paraguas guardado.
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