Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

La madrugada porteña se presenta con 6° de temperatura y una sensación térmica aún más baja, de apenas 4°C, según el último reporte oficial de las 03:00. El cielo alterna entre nubes y claros, con una nubosidad del 53% que deja entrever algunos destellos estelares.

La humedad alcanza el 70% y el punto de rocío se ubica en 1°C, lo que refuerza la percepción de frío. Afortunadamente, la probabilidad de lluvia es 0% con cero milímetros previstos, por lo que no se esperan precipitaciones durante esta franja horaria.

El viento medio sopla del sector a 13 km/h, con ráfagas que trepan hasta los 30 km/h, sumando un factor de enfriamiento adicional. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1031 hPa, y la visibilidad es excelente: 50 km. Sin niebla en el horizonte y una cota de nieve a 900 m, las condiciones son estables para quienes están despiertos en la capital.