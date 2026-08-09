Alerta amarilla por clima extremo en el AMBA: el pronóstico meteorológico para la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y a trece provincias del país. Se espera uba semana marcada por temperaturas muy bajas y condiciones de estabilidad atmosférica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En primer lugar, el organismo señaló que este domingo se presenta con cielo mayormente despejado, mínimas de 4 °C y máximas de 13 °C en las primeras horas, con un ascenso paulatino hacia los 22 °C durante la tarde. El viento sopla del norte y oeste, con ráfagas moderadas.

Por otra parte, el lunes mantendrá un patrón similar: cielo parcialmente nublado y temperaturas entre los 3 °C y los 12 °C. Los vientos se orientarán al oeste, con intensidades leves a moderadas. No se esperan lluvias en el inicio de la semana.

En cuanto al martes, se prevé un leve ascenso térmico, con mínimas de 5 °C y máximas de 12 °C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto y el viento continuará desde el oeste.

Sin embargo, el miércoles aparece como el único día inestable de la semana. El SMN anticipó lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10 % y el 40 % durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 12 °C, mientras que el viento rotará hacia el sur y suroeste.

A partir del jueves, las condiciones volverán a estabilizarse. El cielo se mostrará mayormente nublado, sin precipitaciones, y las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 13 °C. La humedad registrará un leve incremento.

El viernes y sábado persistirá el ambiente frío, aunque las máximas ascenderán hasta los 15 °C. Los vientos mantendrán dirección oeste y moderada intensidad.

Alerta meteorológica

El SMN también informó que catorce provincias se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo: Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de alerta implica un efecto leve a moderado en la salud, pero puede ser riesgoso para grupos vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones por las bajas temperaturas

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar la exposición prolongada al frío, abrigarse con varias capas de ropa liviana, mantener la casa calefaccionada de forma segura y evitar cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, se aconseja hidratarse, no consumir alcohol, no automedicarse y consultar al médico en caso de síntomas. También se recomienda prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores.