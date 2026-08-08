Pacto entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita equivale al artículo 5 de la OTAN, dice ministro turco

Un pacto ​de defensa firmado entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita es, técnicamente, equivalente al acuerdo de defensa mutua del artículo 5 de la ‌OTAN, afirmó el sábado el ‌ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, quien añadió que el acuerdo no estaba dirigido contra Irán.

Fidan también señaló que el presidente turco, Tayyip Erdogan, deseaba que la alianza se ampliara, y que Egipto era un candidato potencial para incorporarse, entre otros.

Las potencias regionales firmaron el viernes el "Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca", que une a los aliados sunitas de Estados ​Unidos, alarmados por una ⁠conflagración regional que ha provocado ataques con misiles iraníes contra los exportadores ‌de petróleo del Golfo.

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En una declaración conjunta, afirmaron que el ⁠acuerdo tenía por objeto reforzar la disuasión ⁠colectiva frente a cualquier acto de agresión y estipula que un ataque armado contra cualquiera de los tres se consideraría un ataque contra todos.

En declaraciones a ⁠la agencia de noticias estatal Anadolu, Fidan afirmó que la ​nueva alianza no estaba dirigida contra Irán ni contra ‌ningún otro país, sino que servía ‌más bien como un compromiso general para respaldar la seguridad de los ⁠tres aliados.

Añadió que los aliados decidirían, mediante consultas, el grado, la forma y el formato del apoyo que solicitarían en caso de ataque, pero que ningún país se consideraría una amenaza mientras no se atacara a ​un Estado miembro.

Turquía, ‌que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN, ha señalado que el pacto está abierto a la ampliación a otros países de la región y que no pretende sustituir ninguna alianza existente.

"La OTAN es una gigantesca alianza militar integrada por ⁠32 países. Hemos empezado aquí como tres países y tenemos que dar pasos muy humildes, pero concretos", afirmó, añadiendo que los esfuerzos para ultimar el pacto llevaban en marcha dos años y ocho meses.

Agregó que, como parte de la alianza, se crearía un comité de ministros similar al de la OTAN, así como una secretaría general con sede en Arabia Saudita, pero que los detalles operativos ‌se establecerían en la primera reunión del comité.

"La visión de nuestro presidente es que no nos quedemos limitados a tres países, sino que crezcamos y reunamos a todos los países (de la región) bajo este mismo techo", señaló, y añadió que Egipto podría incorporarse al pacto una vez que se resuelvan ciertas cuestiones ‌técnicas.

En los últimos meses, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán y Egipto formaron un grupo para abordar cuestiones regionales, concretamente la guerra contra Irán. Turquía ha señalado que el ‌grupo —denominado R4— tiene como ⁠objetivo consolidar su colaboración a través de mecanismos concretos.

Fidan también señaló que Turquía debería participar en una coalición internacional ​para proteger la navegación en el mar Rojo de los ataques hutíes, ya que la seguridad marítima afecta a los intereses de Ankara.

Con información de Reuters