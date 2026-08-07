La prensa alemana criticó a Milei en medio de la crisis con Brasil: "No se muestra muy presidencial"

La prensa alemana dedicó duros editoriales al análisis de la gestión del presidente Javier Milei, cuestionando la paradoja de sus recientes decisiones ejecutivas frente al tono de su retórica internacional. El periódico económico Handelsblatt y el matutino Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) centraron sus miradas en el deterioro del perfil institucional del mandatario libertario y en las consecuencias diplomáticas y comerciales de su enfrentamiento con el gobierno de Brasil.

Bajo el título "Milei no se muestra muy presidencial", Handelsblatt calificó de "grotesca" la firma de un decreto que habilita a las autoridades argentinas a denegar la entrada o expulsar del país a extranjeros que incurran en "discursos de odio, discriminación o insultos a los símbolos nacionales". El medio germano contrapuso la norma con los reiterados ataques verbales lanzados por el propio Milei contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el juez constitucional Alexandre de Moraes durante un acto electoral en São Paulo. La publicación alemana evalúa que la medida oficial busca contener la caída del índice de aprobación del presidente, que señalan descendió del 50 % a un 35 %, y responde a la narrativa del Ejecutivo argentino sobre una supuesta "campaña internacional" en su contra.

Por su parte, el diario FAZ describió el episodio como "las flechas envenenadas de Milei" al analizar la decisión sin precedentes de Brasilia de rebajar el nivel de las relaciones bilaterales a nivel de encargados de negocios. Tras la falta de disculpas o gestos de distanciamiento por parte de Casa Rosada, la cancillería brasileña retiró a su embajador e invitó al representante argentino a regresar a Buenos Aires. El matutino advirtió que una prolongada "era glacial" entre ambos países afectará principalmente a la industria argentina, altamente dependiente del mercado automotor brasileño, al que destina cerca de dos tercios de sus exportaciones de vehículos.

El escenario latinoamericano fue completado por el diario Die Welt, que abordó la transición de mando en Colombia tras la asunción del conservador Abelardo de la Espriella. La publicación comparó las acusaciones de fraude electoral sostenidas por el saliente mandatario Gustavo Petro con los bloqueos impulsados por Evo Morales en Bolivia tras la victoria del demócrata cristiano Rodrigo Paz en 2025, señalando que ciertos sectores de la izquierda regional conciben la democracia únicamente cuando ejercen el poder.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.