Chocó con el auto: conmoción por la muerte de un famoso modelo a los 37 años

Un terrible accidente conmocionó al mundo del espectáculo europeo. Un reconocido modelo murió en Italia mientras grababa un comercial de autos de lujo, en un episodio que generó consternación entre sus seguidores y en la industria televisiva.

Se trata de Manoel Machinek, de 37 años, quien había ganado popularidad tras participar en el reality austríaco Forsthaus Rampensau, emitido por ATV en 2022 junto a su pareja. El modelo y fotógrafo sufrió el fatal accidente automovilístico el pasado 30 de julio.

Manoel Machinek murió a los 37 años.

Cómo fue el accidente en el que murió el modelo

Para la filmación, Machinek debía transitar por la ruta de montaña del Mottarone, cerca de Gignese, en la zona del lago Mayor, en el norte de Italia. La producción, a cargo de una productora con sede en Milán, había cortado el tránsito para el rodaje, por lo que nadie imaginaba el desenlace fatal.

En la escena, el modelo debía conducir un Porsche 993 RS azul, alquilado especialmente para el comercial. Lo que nadie previó es que, por motivos que aún se investigan, iba a perder el control del vehículo. En una curva, el auto salió de la calzada, cayó por un terraplén y terminó estrellándose contra un árbol.

Bomberos, paramédicos y una ambulancia aérea llegaron rápido al lugar, pero debieron realizar maniobras para sacarlo de entre los hierros retorcidos del coche. Pese a varios minutos de reanimación cardiopulmonar, no lograron reanimarlo y su muerte fue confirmada en el lugar.

La investigación del brutal accidente

Se desconocen los motivos por los que Machinek perdió el control, ya que en ese preciso instante la cámara no estaba filmando, por lo que no quedó registro que pudiera echar luz sobre lo sucedido. La justicia italiana mantiene abierta la investigación e intenta reconstruir lo ocurrido durante la producción.

Curiosamente, el modelo alemán, radicado en Suiza, era además un fanático de los autos deportivos y solía compartir en sus redes imágenes de eventos de automovilismo, una pasión que lo acompañó hasta el último día.

La despedida en las redes

Tras conocerse la noticia, se multiplicaron los mensajes de condolencias. Su pareja, María Maksimovic, fue quien escribió el homenaje más desgarrador: recordó que Mano había perdido la vida haciendo algo que amaba profundamente, y que precisamente eso volvió aún más doloroso el momento de despedirlo para siempre.