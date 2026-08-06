EEUU revisará redes sociales de periodistas extranjeros que soliciten visas, según reporte

FOTO DE ARCHIVO: El Departamento de Estado en Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos investigará las cuentas en redes sociales ‌de los periodistas ‌extranjeros que soliciten visados para trabajar en Estados Unidos, según una noticia publicada el jueves en medios de comunicación.

El reportaje, publicado en el medio conservador The Daily Signal, citó un memorándum interno en el que se indicaba que una iniciativa del ​Gobierno del presidente ⁠Donald Trump —que exige a los solicitantes de ‌muchos tipos de visados que hagan públicas ⁠sus cuentas en redes ⁠sociales para su revisión— se estaba ampliando para incluir a representantes de los medios de comunicación extranjeros.

Los solicitantes ⁠de otro tipo de visado para trabajadores ​procedentes de Canadá y México también ‌se verán ahora incluidos ‌en este proceso de verificación, según el informe.

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Las ⁠cuentas oficiales de la Casa Blanca y del Departamento de Estado en X compartieron un enlace al artículo, pero el Departamento de Estado ​se negó ‌a confirmar los detalles de la noticia, alegando una política de no comentar "supuestos documentos internos".

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que lo que el departamento denomina "verificación de ⁠la presencia en línea" se usa para garantizar que los solicitantes cumplan los requisitos para obtener un visado según la legislación estadounidense.

No quedó claro cuándo entraría en vigor la nueva política anunciada.

El Departamento de Seguridad Nacional endureció el mes pasado las normas relativas a ‌la duración de la estancia en el país de los periodistas extranjeros que trabajan en Estados Unidos, así como de otros titulares de visados, incluidos los estudiantes extranjeros.

La medida se suma a una serie ‌de pasos que el Gobierno de Donald Trump ha dado desde que comenzó su segundo mandato, al tomar ‌posesión del cargo ⁠en enero de 2025, para convertir las publicaciones en línea en un factor ​a tener en cuenta en las decisiones sobre inmigración y visados.

Con información de Reuters