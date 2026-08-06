Las negociaciones respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno ‌encargado de ‌Venezuela y una representación de la oposición, orientadas a reformar el sistema político del país de cara a futuras elecciones, comenzaron el jueves tras casi una ​semana de retrasos, ⁠informaron ambas partes.

Jorge Rodríguez, ‌presidente de la Asamblea ⁠Nacional y veterano negociador ⁠en conversaciones previas con Estados Unidos, publicó en su cuenta de ⁠X fotos de los negociadores ​reunidos en Caracas.

Su ‌contraparte, Dinorah Figuera, lidera ‌el grupo de la Asamblea ⁠Nacional de mayoría opositora elegido en 2015, que sigue siendo reconocido por Estados Unidos ​como ‌la última legislatura del país elegida democráticamente.

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"Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la Democracia y ⁠la reinstitucionalización de Venezuela", afirmó Figuera en una publicación en X.

El Departamento de Estado de Estados Unidos elogió la iniciativa en un comunicado oficial, y dijo en un ‌comunicado que "se acogen con satisfacción las conversaciones en Caracas para avanzar en la transición política de Venezuela".

Para decepción de algunos observadores de ‌la situación en Venezuela, la ganadora del Premio Nobel de la Paz ‌María Corina ⁠Machado —la figura opositora más popular del país— no ​participa en las conversaciones, aunque ha declarado que no obstaculizará los avances de la negociación.

(Redación Reuters)