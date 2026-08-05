San Luis: el conflicto por El Caburé entra en su etapa decisiva y podría complicar aún más a Claudio Poggi

La causa civil vinculada al conflicto por el campo El Caburé ingresó en una etapa decisiva que podría complicar la postura oficial del gobernador Claudio Poggi, luego de que la empresa San Jorge Cereales y El Caburé S.A. solicitara este martes al Tribunal de Impugnaciones la restitución de la posesión del establecimiento. Esto se da en el marco de la investigación por la presunta usurpación del predio y el desvío de una cosecha de maíz valuada en alrededor de dos millones de dólares.

Cabe recordar, que la causa investiga el presunto robo millonario de la cosecha en 1.800 hectáreas del predio El Caburé tras la toma de posesión estatal en abril de 2024, un escándalo desatado luego de que funcionarios de la Secretaría de Ética Pública contrataran de manera directa a un particular para levantar la siembra y se retiraran decenas de camiones cargados sin registros administrativos, controles fiscales ni el correspondiente ingreso de los fondos a las arcas públicas.

El pedido al Tribunal de Impugnaciones se apoya en la reciente sentencia del Juzgado Civil N° 5, emitida el mes de junio, que concluyó que el Gobierno de San Luis tomó posesión del campo "con clandestinidad y violencia". Desde la empresa se solicitó la restitución del inmueble ante el Juzgado de Garantías N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial de Villa Mercedes, a cargo del juez Santiago Ortiz, pero el planteo fue rechazado con el argumento de que la sentencia civil todavía no se encuentra firme, explicó en diálogo con El Destape, el abogado de la firma, Alejandro René Viano.

La negativa a la restitución del campo

"Ante la sentencia favorable y autónoma que hace la jueza del juzgado número 5, correspondía que pida la restitución del inmueble. Cuando se pide al juzgado de Garantías N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial de Villa Mercedes, a cargo de Santiago Ortiz, que se negó basándose en que la sentencia no estaba firme, ese fue el único argumento", detalló Viano.

Asimismo, detalló que "una sentencia definitiva no es necesaria que esté firme para que haga efecto, porque ese tipo de sentencia se ejecuta en el momento que sale", y remarcó: "Cuando salió la sentencia civil, de un tribunal especializado y con competencia y en materia de posesoria, decía que el Gobierno de San Luis tomó 'posesión con clandestinidad y violencia el campo'".

La recta final

"Hoy tuvimos la audiencia en el Tribunal de Impugnaciones, y los tres jueces que van a dirimir se tomarán 10 días", aclaró Vera, y subrayó: "El prejuicio irreparable lo está recibiendo la empresa San Jorge, ya se perdió el maíz y tres cosechas más, el campo está abandonado".

Si bien Vera asegura que quedó con una buena sensación luego de la audiencia, pidieron particularmente "que se lea la sentencia, ya que de la sentencia misma surge la realidad porque incluso la jueza en la misma sentencia transcribe hechos de este fiscal José Olguín -quien estuvo a cargo de la investigación- y argumentó porqué es tan arbitrario y porqué nosotros no usurpamos el campo y nos tienen que devolver la posesión".

El peligro de la complicidad

Vera expresó preocupación por la posible connivencia entre el Poder Judicial y el Gobierno de Poggi, y sostuvo: "Espero que el tribunal no que se dejen presionar, como el juez de garantía o los fiscales, que le pegan una apretada o llaman por teléfono. El otro día el juez de garantía no supo qué decirme porque no me lo daba el campo".

El abogado, al respecto de estos hechos de corrupción, aseguró que "está probado inclusive, a viva voz se escucha en los pasillos que el otro día vino el procurador y le pegó una apretada. Que la presión existe dentro de de del Poder Judicial en Villa Mercedes, existe".

"No hay otra explicación por qué no se investigó y por qué en la Fiscalía N°1 , el fiscal Estrada me sacó los cargos y me sacó como querellante a nosotros de la causa. Ahora con la sentencia tiene que retractarse de sus palabras. A nosotros del día uno nos tratan como los enemigos, directamente lo que decimos ni lo investigan. Lo dan vuelta y es en contra. Acá estamos acusados de usurpación y hay una sentencia de un juez civil que dice que los 'usurpador es el Gobierno'", concluyó.