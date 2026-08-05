Cuánto sale el boleto de colectivo en agosto 2026: el precio en CABA y Provincia de Buenos Aires

Los usuarios del transporte público comenzaron agosto con un nuevo aumento en el boleto de colectivo. Desde el 1° de agosto de 2026 rigen las nuevas tarifas para las líneas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del esquema de actualización mensual que combina la inflación con un adicional de dos puntos porcentuales.

De esta manera, el boleto mínimo en las líneas porteñas pasó a $852,90, mientras que en las líneas provinciales del conurbano bonaerense superó los $1.100.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en CABA

Las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aplican desde agosto un incremento del 3,9%. Con SUBE registrada, las nuevas tarifas son:

Hasta 3 kilómetros: $852,90 .

. Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71 .

. Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,71 .

. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.093,77.

Las líneas alcanzadas por este cuadro tarifario son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Aumento del transporte en agosto

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la Provincia de Buenos Aires

Las líneas provinciales y municipales identificadas con numeración desde el 200 en adelante aumentaron 4,4% desde el 1° de agosto. Las nuevas tarifas con SUBE registrada son:

Hasta 3 kilómetros: $1.111,19 .

. Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08 .

. Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98 .

. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78 .

. Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

Con esta actualización, la diferencia entre ambos cuadros tarifarios volvió a ampliarse: mientras el boleto mínimo en la Ciudad permanece por debajo de los $900, en la Provincia de Buenos Aires ya supera los $1.100.

Aumentos confirmados en 2026

Cómo se definieron los aumentos

El incremento responde al mecanismo de actualización mensual vigente para el transporte público en ambas jurisdicciones. En agosto, las líneas administradas por la Ciudad aplicaron una suba del 3,9%, mientras que las que dependen de la Provincia de Buenos Aires aumentaron 4,4%. En tanto, las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional mantienen su propio esquema tarifario.

Además de los colectivos, desde agosto también aumentaron las tarifas del subte, los trenes metropolitanos y los peajes de la Ciudad de Buenos Aires.

Mercado Pago: hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes

Una de las promociones más atractivas para agosto es la de Mercado Pago, que ofrece 100% de reintegro en los viajes realizados mediante QR, con un tope de devolución de $10.000. Sin embargo, hay una condición clave: el beneficio no está disponible automáticamente para todas las personas usuarias. Para acceder, es necesario que la promoción aparezca habilitada en la sección “Beneficios” de la aplicación de Mercado Pago.

Una vez disponible, el usuario debe pagar el viaje utilizando el QR de Mercado Pago. La compañía confirma que su aplicación permite pagar viajes en colectivos y subtes mediante esta modalidad. Por eso, antes de realizar el viaje, conviene ingresar a la aplicación y comprobar si la promoción está disponible. El reintegro está sujeto al tope establecido y a las condiciones particulares que figuren para cada usuario.