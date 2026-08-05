Ayuda Escolar agosto 2026: cuándo se cobra y cuál es el monto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando durante 2026 la Ayuda Escolar Anual, una prestación destinada a acompañar a las familias con hijos en edad escolar mediante un pago que busca contribuir con los gastos educativos del ciclo lectivo.

El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF) que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo previsional y acrediten la escolaridad de los menores. Para el ciclo lectivo 2026, la Ayuda Escolar Anual cuenta con un monto mínimo garantizado de $85.000 por hijo.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar ANSES 2026

La prestación está destinada a familias que perciben determinadas asignaciones y tienen hijos que asisten a establecimientos educativos. Pueden acceder al beneficio:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Titulares de las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF).

Además, el hijo por el cual se solicita la prestación debe cumplir con las condiciones de edad y escolaridad exigidas por la ANSES. En el caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, rigen requisitos específicos y no se aplica el mismo límite de edad previsto para el resto de los beneficiarios.

Ayuda escolar ANSES

Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar en 2026

La Ayuda Escolar Anual tiene para el ciclo lectivo 2026 un piso mínimo garantizado de $85.000 por hijo. La prestación busca colaborar con los gastos que afrontan las familias durante el año escolar, como la compra de útiles, materiales, uniformes y otros elementos necesarios para la asistencia a clases. El monto definitivo que percibe cada beneficiario puede variar de acuerdo con la normativa vigente y las condiciones particulares de cada caso.

Para acceder al beneficio es obligatorio acreditar que el hijo cumple con los requisitos de escolaridad establecidos por la ANSES. Este trámite se realiza mediante la presentación del Certificado Escolar, documento que acredita la asistencia regular del niño, niña o adolescente a un establecimiento educativo. La gestión puede efectuarse de manera digital a través de Mi ANSES o por los canales habilitados por el organismo.

También es importante mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para evitar demoras o inconvenientes en la liquidación del beneficio.

Cómo presentar el Certificado Escolar en Mi ANSES

Quienes deban realizar el trámite de manera online deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción "Hijas e Hijos". Ingresar en "Presentar un Certificado Escolar". Completar los datos solicitados por el sistema. Descargar el formulario correspondiente. Llevar el certificado a la institución educativa para que sea completado y firmado por las autoridades. Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar el formulario firmado.

Una vez presentada la documentación y validada por el organismo, la ANSES procederá a liquidar la prestación correspondiente.

Ayuda Escolar: cuánto se cobra en agosto

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en 2026

La Ayuda Escolar Anual se paga una vez por año, aunque la fecha de acreditación depende de la situación de cada beneficiario y del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ANSES. En aquellos casos en que el beneficio no se liquide automáticamente, las familias deberán verificar en Mi ANSES si tienen pendiente la presentación del Certificado Escolar.

A través de la plataforma también podrán consultar el estado del trámite, confirmar si la documentación fue aprobada y conocer la fecha en que se acreditará el pago correspondiente al ciclo lectivo 2026.