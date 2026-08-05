La arquitectura del saqueo continúa con el Super RIGI y la avanzada del Comando Sur

La arquitectura del saqueo continúa. La avanzada territorial de capitales transnacionales sigue generando tensiones políticas y sociales que no se acaban con el potencial retiro del proyecto oficial en su capítulo extranjerización de la tierra. La iniciativa “inviolabilidad de la propiedad privada” esconde los desalojos exprés y los cambios en la ley del manejo del fuego. Teoría del shock cual Escuela de Chicago, Milei también puso en juego el Super RIGI y los cambios en la ley de sociedades como otros dos instrumentos que atan al Estado en sus capacidades de regulación.

“Primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las tres instancias que deberían vigilar: el registro de tierras, el control de los algoritmos y la transparencia sobre las inversiones. No es un conjunto de reformas independientes que coinciden en el tiempo: es una arquitectura”, denunciaron un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles, entre las que se encuentran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación Civil Salud Socioambiental (ACSSA), Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas – CECIM La Plata y decenas más.

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El poder económico trasnacional ya tiene sitiadas varias fracciones del territorio ricas en recursos naturales, como el agua. Las tierras de la Patagonia son detentadas por los artífices de una Argentina volcada a la inteligencia artificial y los data centers. Algunos datos revelados por el Observatorio de Tierras son esclarecedores.

En la provincia de Neuquén, las tierras del departamento de Lácar en manos extranjeras, principalmente de capitales estadounidenses, llega al 54%. Y en Collón Curá la extranjerización llega al 8%, donde el control extranjero se concentra sobre un recurso estratégico —el agua— en las cercanías de la represa de Alicurá. Sobrevuela el Comando Sur de los Estados Unidos por la Patagonia.

Super RIGI y cambios societarios

El proyecto de ley titulado Súper RIGI consolida la estructura jurídica de una Argentina como economía de enclave, en el que se suman un cúmulo de beneficios impositivos a 30 años para sectores que no quedaron definidos dentro del dictamen de mayoría. Serán todos aquellos que sean del agrado del Poder Ejecutivo. Este proyecto coincidió con la presentación de otra de las iniciativas detentadas por el poder económico: los cambios en la ley de sociedades, que hacen cada vez más difícil identificar a los verdaderos dueños del capital.

“La Ley de Sociedades borra el rastro, sin que se sepa quién es el dueño. En 2016, un decreto flexibilizó la extranjerización de tierra realizada a través de transferencias de acciones societarias, reemplazando el permiso previo por una simple comunicación sin sanción. La vía societaria tiene precedente empírico. La reforma de la Ley de Sociedades reabre y profundiza esa puerta: una corporación radicada en Delaware o en otro paraíso fiscal puede quedarse con territorio estratégico sin que el Estado sepa quién es el titular real”, puede leerse en el documento presentado por un amplio conjunto de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.

A todas las iniciativas incluidas dentro del Súper RIGI se les garantizará por 30 años una operación continuada imposible de ser suspendida salvo por orden judicial. Esto introduce la problemática del abastecimiento energético. El Estado nacional se está comprometiendo a que primero serán contemplados los proyectos del Súper RIGI antes que las necesidades energéticas de la ciudadanía.

Desde el Poder Ejecutivo indicaron que ningún proyecto “llegará sin generar su propia energía”. Esto se vincula, probablemente, con el desarme del plan nuclear argentino, específicamente en lo relacionado al CAREM, para avanzar en la construcción de pequeños reactores modulares que puedan alimentar los futuros data centers.

La arquitectura del saqueo tiene por objetivo la Patagonia. “Agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío ideal para enfriar servidores hacen de la región el emplazamiento óptimo para la infraestructura de data centers e inteligencia artificial que el Súper RIGI viene a incentivar. Tierra sin límite (Inviolabilidad) + titularidad opaca (Sociedades) + blindaje de 30 años (Súper RIGI) + apagón informativo (fin del Registro + reforma de datos) es, exactamente, el traje a medida de un enclave”, concluye el informe.

La Patagonia sitiada

El Observatorio de la Tierra dio cuenta, en su sexto informe, de un avasallamiento territorial en dos departamentos de la provincia de Neuquén, claves para los proyectos de inteligencia artificial impulsados por los Elon Musk y Peter Thiel de la vida.

La provincia cuenta con dos departamentos que concentran la mayor cantidad de tierra extranjerizada. Lácar, donde más de la mitad del territorio pertenece a inversores foráneos, y Collón Curá, donde el control extranjero se concentra sobre un recurso estratégico —el agua— en las cercanías de la represa de Alicurá.

“La concentración se da con extrema intensidad en las zonas de mayores recursos y en áreas estratégicas de la provincia. La compra de tierras bajo estas características forma parte de un plan sistemático de avance territorial para nada azaroso. Nombres como Ted Turner (herederos), la familia Sharp y los herederos de Herman Warden Lay, el fundador de Lay's y PepsiCo, aparecen entre los dueños de decenas de miles de hectáreas”, puede leerse en el sexto informe del Observatorio.

Cuatro departamentos de la provincia —Lácar, Catán Lil, Collón Curá y Los Lagos, todos ubicados en el corredor cordillerano y precordillerano de los lagos— concentran juntos más de 386.500 hectáreas en manos extranjeras, casi el 77% de todo el territorio extranjerizado de esta jurisdicción.

La repartija de tierras se divide de la siguiente manera:

Estados Unidos: aproximadamente 214.600 hectáreas en toda la provincia — el 42,6% de todo el territorio extranjerizado de Neuquén. Es, por lejos, el primer inversor extranjero en tierras neuquinas, con presencia dominante en Lácar (144.313 ha), Collón Curá (37.412 ha), Ñorquín (15.476 ha), Los Lagos (11.465 ha) y Huiliches (5.978 ha).



aproximadamente 214.600 hectáreas en toda la provincia — el 42,6% de todo el territorio extranjerizado de Neuquén. Es, por lejos, el primer inversor extranjero en tierras neuquinas, con presencia dominante en Lácar (144.313 ha), Collón Curá (37.412 ha), Ñorquín (15.476 ha), Los Lagos (11.465 ha) y Huiliches (5.978 ha). España : cerca de 70.000 hectáreas (13,9% del total extranjerizado), concentradas casi por completo en Lácar (68.062 ha).



: cerca de 70.000 hectáreas (13,9% del total extranjerizado), concentradas casi por completo en Lácar (68.062 ha). Francia : alrededor de 55.400 hectáreas (11%), repartidas entre Catán Lil (32.668 ha), Picunches (19.488 ha) y Lácar (3.295 ha).



: alrededor de 55.400 hectáreas (11%), repartidas entre Catán Lil (32.668 ha), Picunches (19.488 ha) y Lácar (3.295 ha). Austria : cerca de 28.880 hectáreas (5,7%), sobre todo en Catán Lil (23.586 ha) y Huiliches (5.294 ha).



: cerca de 28.880 hectáreas (5,7%), sobre todo en Catán Lil (23.586 ha) y Huiliches (5.294 ha). Noruega : 25.405 hectáreas (5%), exclusivamente en Lácar.



: 25.405 hectáreas (5%), exclusivamente en Lácar. Italia : unas 22.340 hectáreas (4,4%), distribuidas entre Confluencia, Los Lagos y otros departamentos menores. Una fuerte presencia del Grupo Benetton.



: unas 22.340 hectáreas (4,4%), distribuidas entre Confluencia, Los Lagos y otros departamentos menores. Una fuerte presencia del Grupo Benetton. Bélgica : cerca de 18.500 hectáreas (3,7%), repartidas en varios departamentos (Aluminé, Añelo, Catán Lil, Los Lagos).



: cerca de 18.500 hectáreas (3,7%), repartidas en varios departamentos (Aluminé, Añelo, Catán Lil, Los Lagos). Alemania: 12.349 hectáreas (2,4%), todas en Lácar.

De esta descripción geográfica, el Observatorio detectó un dato clave: los capitales estadounidenses no se dispersan de manera azarosa sino que repiten un patrón de concentración en los departamentos cordilleranos de mayor valor hídrico y ambiental como Lácar, Collón Curá, Los Lagos, Ñorquín.

“El triángulo de la extranjerización incluye a la familia Sharp al norte, Ted Turner —fundador de CNN— al noreste, y Herman Lay —fundador de Lay's— al sur. El círculo se cierra río abajo. En la zona del embalse de Alicurá, donde se emplazan la represa y el puente Collón Curá sobre la Ruta Nacional 237, aparecen registros de propiedad de inmuebles ribereños vinculados a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.U., la sociedad del grupo Benetton en Argentina”, concluye el informe.

El Comando Sur también sobrevuela la Patagonia. Alicurá es una de las presas fiscalizadas por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas. Esta agencia del Estado nacional firmó un Memorándum de Entendimiento con la pata civil de la Armada de los Estados Unidos para el control conjunto de los “recursos hídricos”. “Tenemos en esta región el 31% de los recursos de agua dulce”, había dicho la generala Laura Richardson en enero de 2023. El avance es sistémico. La sumisión de la administración Milei es total.