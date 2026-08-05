Feinmann le hizo pisar el palito a Pablo Quirno al preguntarle por la Ley de Tierras: "Comprarse un pueblo entero"

En plena discusión por los cambios que impulsa el Gobierno a la Ley de Tierras, el canciller Pablo Quirno quedó en el centro de la polémica tras una entrevista en A24. La controversia se desató cuando Eduardo Feinmann le planteó un escenario extremo sobre las consecuencias de la iniciativa oficial.

La pregunta que encendió el debate

Todo comenzó cuando Feinmann le consultó de manera directa: "¿No le están entregando a los extranjeros nuestras tierras?". Quirno respondió sin dudar: "Los extranjeros que vienen a trabajar a Argentina y quieren comprar tierras, departamentos o edificios o hacer sus negocios".

Quirno fue a A24 para defender la Ley de Tierras.

El escenario límite de Feinmann

Lejos de conformarse con la respuesta, el conductor fue por más y llevó la pregunta al extremo: "Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, ¿podría hacerlo?". La repregunta buscaba poner a prueba los límites reales que tendría la reforma que impulsa el oficialismo sobre la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.

Ante ese planteo, la respuesta del canciller no tardó en viralizarse: "Y si, eso va a producir beneficios para Argentina". La frase generó de inmediato repercusión entre quienes participan del debate público por la iniciativa, en momentos en que el proyecto atraviesa un intenso ida y vuelta legislativo.

Un debate que sigue abierto

La discusión por la Ley de Tierras se da en un contexto de fuerte tensión política. El proyecto que impulsaba el oficialismo buscaba flexibilizar los límites vigentes a la extranjerización de tierras, actualmente fijados en un 15% del territorio. Al principio se planteó que sea ilimitado, luego un tope del 25% y ahora directamente eliminaron el artículo de la ley que se va a tratar mañana.

En ese escenario, el cruce entre Feinmann y Quirno se transformó en uno de los pasajes más comentados de las últimas horas, con usuarios en redes sociales cuestionando la respuesta del canciller sobre el hipotético escenario planteado por el periodista.