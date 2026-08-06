La Libertad Avanza (LLA) retiró el capitulo 3 del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en aras de salvar la sesión de mañana del Senado, que iba camino a una derrota parlamentaria. Pese a las modificaciones, el oficialismo irá este jueves a las 14 al recinto con el mismo piso de votos favorable, sin haber persuadido a senadores aliados, con un Congreso con manifestaciones en las afueras y el ojo público mirando con atención.

El capitulo retirado vaciaba la ley de Tierras (26.737) y establecía un tope de 25% de titularidad de tierras de extranjeros, del mismo modo que figura en la legislación brasileña. También exigía, en caso de que se produjese una venta, un doble conforme entre el estado provincial y nacional. Junto con la eliminación de este extracto, también se eliminaba el artículo que prohibía taxativamente la tierra a un Estado extranjero.

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La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, les informó a los bloques aliados de este cambio en un encuentro que mantuvieron esta tarde y a la tropa propia en una reunión de bloque posterior. Afirman voces cercanas a un senador oficialista que se le comunicó al autor del proyecto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, las modificaciones al texto.

En un poroteo previo, con fuentes consultadas por El Destape y por los senadores y gobernadores que hicieron pública su postura, el oficialismo contaba con 32 votos a favor y 36 en contra. Por el momento, los cambios no variaron por la positiva el poroteo en favor del oficialismo

Quienes son los que están en duda

Uno de los votos en duda era el del radical Maximiliano Abad, que rechazaba el capitulo 3. Según comentaron fuentes cercanas al bonaerense, votará en contra de la iniciativa que modifica la ley de Manejo del Fuego.

En el caso de los dos senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que también expresaron el rechazo al capitulo 3, desde su entorno no pudieron precisar si sostendrán su rechazo en general.

Los misioneros responden al gobernador Hugo Passalacqua, que, al igual que otros de sus pares, lideraron una contraofensiva contra el proyecto de extranjerización de las tierras. También participaron el neuquino Rolando Figueroa y el tucumano Osvaldo Jaldo.

Figueroa comanda a la senadora Julieta Corroza de La Neuquinidad, Jaldo a Beatríz Ávila de Independencia y Sandra Mendoza de Convicción Federal. Esta situación terminó contradiciendo lo anunciado Bullrich el martes en una conferencia de prensa en el Senado, en la que dio a entender que tenía firme a los senadores de esas provincias.

También había anunciado su voto en contra el radical Daniel Kroneberger. "Voy a votar en contra de los cambios a la ley de Tierras", había dicho en declaraciones a medios provinciales. Desde el entorno del pampeano no respondieron si sigue firme en el rechazo. Pasa, junto con Abad, los dos misioneros, Corroza y Ávila, al lote de los que de las incógnitas.

La incógnita definitiva es el voto de la senadora de Despierta Chubut Edith Terenzi. Desde el entorno de la legisladora de origen radical que responde al gobernador Ignacio Torres todavía no dan precisiones sobre cómo se expresará.

A favor y en contra

Los votos en contra están conformados por el lote del interbloque Popular, con 25 integrantes, el bloque Convicción Federal, los dos de Movere por Santa Cruz, la cordobesa de Provincias Unidas Alejandra Vigo y la salteña Flavia Royón. El Destape consultó a todos estas bancadas y ya ratificaron su postura. El nucleo duro del rechazo es de 31 voluntades.

"En el resto de la ley tenían el quorum y los votos y, al parecer, el acuerdo de Bullrich con los 44 fue ese: bajar Tierras para poder sacar lo demás. Así que probablemente tratemos de exponer que todo lo demás es regresivo también y que era un combo armado a medida del saqueo", comentaron a este medio desde el entorno de un senador peronista.

El oficialismo tiene los 20 propios, ocho de la UCR, tres del PRO y el del senador de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola. "Puede llegar a acompañar", dijeron desde el entorno del correntino. LLA necesita 36 votos para la media sanción del proyecto que se debatirá en la sesión que presidirá el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en reemplazo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que estará a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei. Por ahora, sostiene el piso de 31, mas dos en duda.

Las polémicas

Uno de los votos favorables en duda en favor del texto enviado por la Casa Rosada es el del radical Flavio Fama, al que se le habilitó la participación de manera remota, si el Cuerpo lo acepta. El aval que tuvo el catamarqueño, que se recupera de una operación, fue la habilitación en los mismos términos que le firmó Villarruel a la senadora Justicialista Anabel Fernández Sagasti, que transita su embarazo y no puede volar a Buenos Aires.

Pero también es una incógnita qué pasará con Fama y Fernández Sagasti, que, si es habilitada, sería el voto 32 del nucleo duro. Desde el interbloque Popular sostuvieron que su participación se puede dirimir con mayoría simple. Desde el oficialismo señalaron que se trata de un tema que se está agregando a la sesión - en rigor, mañana se reanuda el cuarto intermedio de la jornada iniciada en julio-, por lo que pedirán dos tercios para la habilitación. Bullrich ya se encargó de cruzar a Villarruel y responsabilizarla de lo que denominó un "mamarracho jurídico".

El segundo voto en riesgo para el oficialismo es el del senador de LLA Joaquín Benegas Lynch. Esta tarde, la senadora Justicialista Juliana Di Tullio presentó ante la Presidencia del Senado un pedido de impugnación contra el entrerriano por ser "socio gerente" de la empresa Glocal Terra, dedicada a a asesorar a extranjeros en la compra de terrenos rurales en distintas partes de país.

Desde el entorno de la senadora por la provincia de Buenos Aires señalaron que "Presidencia define la modalidad", respecto a la forma de resolver la impugnación, "como con lo de Sagasti y Fama".

Qué dice el proyecto

El borrador 16, que con el retiro del capitulo 3 puede ser conocido como 17, propone criterios más rigidos para las expropiaciones (ley 21.499). En ese sentido, la declaración de utilidad pública será de "interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo". También estipula un tope de lucro cesante de un 30% del valor del daño emergente.

Además, incluye modificaciones a la ley Pierri (24.374), por que podrán acceder a pedir un titulo de propiedad quienes ocupen un inmueble de forma pacífica, ostensible y continua durante diez años.

El capitulo II, por su parte, realiza modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial. En el artículo 679 del primero, se modifica para establecer que el desalojo de un inmuebles se sustanciará por el procedimiento el juicio sumarísimo, que es más expeditivo que el juicio sumario, que figura en la legislación actual.

El texto de la Casa Rosada propone la modificación al artículo 680 del Código Procesal Civil y Comercial, señalando que la acción de desalojo puede ser iniciada por "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado por la medida, acto u omisión de que se trate, cualquiera sea su naturaleza jurídica contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible", en caso de que "haya incumplido los términos y condiciones del uso de la misma y/o habiéndose constituido en mora de acuerdo al contrato que rija entre las partes", remarcó.

Por otra parte, en el ex capitulo IV propone modificaciones en la ley de Manejo del Fuego (26.815), en la que se elimina el artículo 22 quáter, que establecía la prohibición durante 30 años de la prohibición de utilizar un suelo que haya padecido incendios.

Finalmente, se establece la creación en la ley de Registro de la Propiedad Inmueble (17.801) de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que promoverá la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, "consistente en un portal web que permita a los ciudadanos profesionales legitimados solicitar, abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país".