Había ingresado a Estados Unidos en marzo de 2023 con una visa de turista y estaba instalada desde el 2025 junto a su pareja en el sur de Filadelfia

Iliana Lick, de 30 años, es la argentina que fue detenida por los agentes del Servicio de Inmigración (ICE) hace casi un mes en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Kansas City para asistir al partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza.

Había ingresado a Estados Unidos en marzo de 2023 con una visa de turista y estaba instalada desde el 2025 junto a su pareja en el sur de Filadelfia, donde trabajaba como niñera mientras esperaba una resolución sobre un trámite migratorio que le permitiría permanecer en el país.

Desde el 11 de julio pasó por distintos centros de detención hasta quedar alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, donde espera por la resolución de su situación migratoria.

Quién es Iliana Lick

Lick llegó alrededor de las 7 de la mañana al aeropuerto junto a su pareja, Steven Melchiorre, quien la dejó en la entrada para que se reuniera con sus amigos y tomara el vuelo. Los últimos mensajes que intercambiaron fueron sobre si la mujer había logrado encontrar la puerta de embarque y deseos de buen viaje.

Sin embargo, pasaron varias horas y la argentina no daba señales de vida hasta que llegó un llamado que ninguno jamás pensó que podría ocurrir: "ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia". Según relató Melchiorre a CBS News, la situación lo dejó “totalmente devastado”.

Su pareja contó que la joven había logrado una prórroga de la visa y que aún estaba pendiente una solicitud que le permitiera obtener un permiso de trabajo. Aún así, las autoridades estadounidenses sostuvieron que se quedó más tiempo del que tenía permitido y por ello fue detenida en el aeropuerto.

Antes de viajar, Lick había construido su trayectoria profesional en el sector de la salud. Según figura en su perfil de LinkedIn, trabajó casi seis años como secretaria de recepción en un sanatorio en San Isidro, Buenos Aires, entre noviembre de 2016 y julio de 2022. Durante ese tiempo también realizó suplencias como técnica radióloga en tomografía computada en una clínica privada y en densitometría ósea.

Su formación académica incluye el título de técnica superior en Radiología, obtenido en la Cruz Roja Argentina, filial Saavedra. Antes de emigrar, su último trabajo en el país fue como asistente ejecutiva del presidente, entre julio de 2022 y marzo de 2023.

Su vida en Estados Unidos

En septiembre de 2024 había logrado instalarse en el barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia. Allí era niñera de Aiden (4 años), Avery (1 año) y Noah (1 año), hijos de dos familias del vecindario.

Carolyn Bavington, una de las madres de los niños a su cargo, describió el impacto que tuvo la detención de Iliana: “Muchas emociones. Hemos estado tristes. Hemos estado enfadados. Hemos tenido miedo. Mucho esfuerzo, intentando averiguar qué podemos hacer para ayudar”.

Los primeros días tras el arresto fueron difíciles para la familia de la argentina y su entorno, ya que no lograban comunicarse con ella y tampoco tenían información sobre su paradero. Para hacerle frente a la situación, la pareja de Lick lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los honorarios de una abogado especializado en inmigración.