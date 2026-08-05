Una argentina fue detenida por el ICE cuando viajaba al Mundial y enfrenta una posible deportación

Una mujer argentina de 30 años permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de haber sido arrestada en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia cuando viajaba a ver un partido del Mundial 2026. Se trata de Iliana Lick, una argentina que ingresó legalmente a Estados Unidos en marzo de 2023 con una visa de turista, que finalmente se instaló desde el año pasado junto a su pareja en el sur de Filadelfia, donde trabajaba como niñera mientras esperaba una definición sobre un trámite migratorio que le permitiera permanecer en el país.

El arresto ocurrió el pasado 11 de julio, cuando Lick se disponía a abordar un vuelo para asistir a un partido del Mundial. Su novio, Steven Melchiorre, la había acompañado hasta el aeropuerto y pocos minutos después recibió una llamada que, según contó, lo dejó completamente conmocionado.

"Era Iliana llorando por teléfono, diciendo que el ICE la había arrestado y que estaba en un centro de detención de Filadelfia", relató Melchiorre a medios estadounidenses. "Me impactó muchísimo. Estaba devastado", agregó al recordar el momento.

Según explicó, la joven nunca estuvo involucrada en causas penales ni incumplió con las obligaciones derivadas de su proceso migratorio. Aseguró además que asistió a todas las audiencias programadas y que mantenía una solicitud pendiente para obtener un permiso que le permitiera continuar viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos.

Iliana Lick, la argentina que fue detenida por ICE en Estados Unidos.

"Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito, nunca dejó de pagar ninguna cuota. Fue sorprendente que la arrestaran", sostuvo Melchiorre, quien desde entonces encabeza una campaña para intentar conseguir su liberación. Y agregó: "Es muy duro ver que alguien tan arraigado en la comunidad, que simplemente iba a un partido del Mundial para alentar a Argentina, termine arrestado en un aeropuerto".

Cómo sigue el caso y qué se espera para los próximos meses

Tras la detención inicial en Filadelfia, Lick fue trasladada a un centro de detención migratoria en el estado de Nuevo México, donde permanece bajo custodia del ICE mientras avanza su expediente. En los próximos días deberá enfrentar una audiencia en la que un juez definirá si puede recuperar la libertad bajo fianza mientras continúa el proceso migratorio.

Sin embargo, esa chance no está garantizada. Si el magistrado rechaza el pedido de excarcelación, la argentina podría permanecer detenida durante varios meses e incluso enfrentar una orden de deportación.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendieron el procedimiento. En un comunicado oficial, el organismo confirmó que Lick ingresó legalmente al país el 17 de marzo de 2023, pero permaneció en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado por su visa de turista.

Además, justificaron la medida al asegurar que la autorización de trabajo o una solicitud migratoria pendiente no implican, por sí mismas, que una persona tenga estatus legal dentro del país. Esa postura refleja el criterio que comenzó a aplicar la administración Trump desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Casi 50.000 personas fueron detenidas por el ICE el mes pasado

De acuerdo con datos oficiales del DHS, durante el último mes el ICE arrestó a más de 46.000 personas por presuntas infracciones migratorias, entre ellas el ingreso irregular o la permanencia en Estados Unidos después del vencimiento de una visa. El aumento de las detenciones forma parte de una política migratoria mucho más estricta que la aplicada en años anteriores, cuando este tipo de casos rara vez terminaban con personas detenidas mientras aguardaban la resolución de sus expedientes.