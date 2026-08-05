Día del Niño con descuentos en tecnología: la marca de celulares que ofrece rebajas de hasta $90.000 por tiempo limitado

Hasta el 16 de agosto, la marca nubia lanzó una promoción especial por el Día del Niño en Argentina con descuentos de hasta $90.000 en algunos de sus smartphones. La campaña incluye cuatro modelos orientados a distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan un celular para escuchar música hasta quienes priorizan el gaming, con precios promocionales por tiempo limitado.

La iniciativa apunta a convertir al smartphone en una de las opciones de regalo para esta fecha, ofreciendo equipos con rebajas que abarcan diferentes rangos de precio. Entre los dispositivos incluidos en la promoción se encuentran los nubia Music 2, nubia Air, nubia Neo 3 y nubia Neo 3 GT, todos con valores reducidos respecto de su precio habitual.

Qué celulares nubia están en oferta por el Día del Niño

El modelo más accesible de la promoción es el nubia Music 2, un equipo pensado para quienes disfrutan de la música, el contenido multimedia y el entretenimiento desde el celular. Durante la campaña podrá conseguirse por $239.999.

Por otro lado, el nubia Air estará disponible con un 15% de descuento durante todo agosto, alcanzando un precio promocional de $449.999. Se trata de una alternativa para quienes buscan un smartphone equilibrado para el uso diario.

En el segmento gamer aparecen dos propuestas de la familia Neo. El nubia Neo 3 baja de $549.999 a $489.999, convirtiéndose en una opción más accesible para los usuarios que buscan un celular con buen rendimiento para videojuegos.

La oferta se completa con el nubia Neo 3 GT, el modelo más potente de la promoción. En este caso, su precio pasa de $689.999 a $599.999, lo que representa el mayor descuento de la campaña.

Hasta el 16 de agosto, la marca lanzó una promoción especial por el Día del Niño.

Promociones para regalar tecnología

Con esta acción comercial, nubia busca acercar la tecnología a las familias argentinas durante una de las fechas comerciales más importantes del año. La promoción ofrece alternativas para distintos presupuestos y necesidades, ya sea para regalar un primer smartphone, renovar un equipo o elegir un dispositivo con mejores prestaciones para entretenimiento y videojuegos.

Los descuentos por el Día del Niño estarán vigentes hasta el 16 de agosto, mientras que el beneficio del nubia Air se extenderá durante todo el mes. De esta manera, la marca suma una nueva propuesta para quienes estén buscando celulares en oferta y quieran aprovechar precios promocionales antes de que finalice la campaña.