Dónde queda Lácar, la tercera localidad de Argentina con más tierras en manos de extranjeros

El debate por la modificación de la Ley de Tierras en el Congreso puso la mirada sobre las tierras rurales que se encuentran en manos de extranjeros. Entre ellas, se destaca el departamento de Lácar, cuya extranjerización lo posiciona entre los sitios con mayor superficie vendida a personas o sociedades foráneas.

Dónde queda Lacar, la tercera localidad argentina con más tierras en manos extranjeras

El departamento de Lácar se encuentra en la provincia de Neuquén y, de acuerdo al Registro Nacional de Tierras Rurales, el distrito del sur ocupa el tercer lugar entre las localidades con mayor proporción de superficie en manos de propietarios extranjeros: el 54,17% de su territorio rural pertenece a personas y sociedades extranjeras.

Lácar se extiende a lo largo de 4.930 kilómetros cuadrados y limita al norte con el departamento de Huiliches, al este con Collón Curá, al sudeste con la provincia de Río Negro, mientras que al oeste con la República de Chile, una posición geográfica que lo ubica en una zona fronteriza estratégica.

En detalle, sobre una superficie rural total de 475.095,11 hectáreas, unas 257.346,02 hectáreas son propiedad de extranjeros. Esta proporción posiciona al departamento neuquino apenas por detrás de otras dos localidades del país que encabezan el ranking nacional de tierras extranjerizadas, es decir, San Carlos y Molinos, dos departamentos de Salta.

El 54,17% de las tierras rurales de Lácar pertenecen a personas y sociedades extranjeras.

La importancia de Lácar, el rincón patagónico que sufre la extranjerización

Lácar es uno de los dieciséis departamentos en los que se divide la provincia de Neuquén y tiene como ciudad cabecera a San Martín de los Andes, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Patagonia argentina.

Además de ser el tercer municipio más poblado de la provincia neuquina, con 39.596 habitantes, el rincón patagónico se destaca por su enorme riqueza natural y turística. San Martín de los Andes se asienta a orillas del lago Lácar, un espejo de agua de origen glaciar que se extiende en sentido este-oeste dentro del Parque Nacional Lanín. Uno de los ejes turísticos de la zona, ya que suele ser el punto de partida de la reconocida Ruta de los Siete Lagos.

Lácar se encuentra a las veras del lago homónimo que atraviesa el Parque Nacional Lanín

Además, alrededor del Lácar se extienden la inmensidad de bosques andino-patagónicos, acantilados y playas de aguas transparentes, entre las que se destacan Catritre, Quila Quina, Yuco y Nonthué, sitios elegidos tanto por turistas como por amantes de la pesca deportiva y los deportes náuticos.

En Lácar, uno de los sitios más llamativos es el Parque Nacional Lanín, creado en 1937, es famoso por sus bosques de araucarias y por el volcán Lanín, cuya cumbre nevada corona el paisaje durante buena parte del año. Dentro de esta área protegida conviven más de veinte lagos y lagunas, además de senderos de trekking y miradores naturales, como el que permite observar el lago rodeado de bosques de arrayanes.