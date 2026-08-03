Las tendencias de decoración que marcarán los hogares durante 2027

Los materiales naturales vuelven a ocupar un lugar central en los hogares.

Las tendencias de decoración para 2027 comienzan a mostrar un cambio de rumbo en el diseño de interiores. Después de varios años marcados por el minimalismo, los ambientes completamente blancos y las líneas rectas, las nuevas propuestas apuestan por espacios más cálidos, materiales naturales y una estética que busca transmitir comodidad y bienestar. El objetivo ya no es lograr una casa perfecta, sino un hogar que refleje la personalidad de quienes lo habitan.

Materiales naturales y texturas con protagonismo

La madera, la piedra, el lino, la lana, el algodón y las fibras vegetales serán algunos de los materiales que dominarán las tendencias del próximo año. La idea es incorporar elementos que aporten calidez tanto desde lo visual como desde el tacto, dejando atrás las superficies completamente lisas y los ambientes excesivamente fríos.

Las texturas también ganan importancia a través de alfombras de fibras naturales, tejidos gruesos, cerámicas artesanales y revestimientos con relieve. La combinación de distintos materiales dentro de un mismo espacio permite crear ambientes más acogedores sin perder equilibrio.

Los colores cálidos desplazan al blanco

Aunque los tonos neutros seguirán presentes, el blanco puro deja de ocupar el lugar central en la decoración. En su reemplazo aparecen colores como arena, beige, crema, lino, terracota suave y marrones claros, que generan una sensación de mayor confort.

A esta paleta se suman los verdes apagados, especialmente el verde salvia y el verde oliva, que aportan serenidad y combinan fácilmente con muebles de madera y textiles naturales. También cambian los contrastes: las diferencias entre colores serán más suaves para mantener la armonía de los ambientes.

Las formas curvas reemplazan muebles rígidos y generan ambientes más confortables.

Muebles curvos para espacios más relajados

Otra de las tendencias que continúa creciendo es la incorporación de muebles con formas curvas. Sofás, sillones, mesas de centro, espejos y lámparas abandonan las líneas rígidas para dar paso a diseños orgánicos inspirados en la naturaleza.

Estas formas ayudan a que los espacios transmitan mayor comodidad y funcionan especialmente bien en los ambientes integrados, donde el living, el comedor y la cocina comparten un mismo lugar. Además, los objetos decorativos también adoptan siluetas más redondeadas para reforzar esa sensación de equilibrio.

El dormitorio vuelve a ser protagonista

El dormitorio recupera protagonismo dentro del hogar y deja de ser solo un espacio para dormir. Las tendencias de 2027 lo convierten en un ambiente pensado para descansar, leer o desconectarse de la rutina diaria.

La iluminación cálida, las cortinas que filtran la luz natural y los textiles confeccionados con fibras naturales ayudan a crear una atmósfera relajante. Al mismo tiempo, la decoración incorpora fotografías, libros, recuerdos y piezas con valor personal para darle identidad al ambiente.

Menos objetos, pero con más significado

Las nuevas tendencias también impulsan el regreso de las piezas artesanales y los muebles restaurados. Cerámicas hechas a mano, lámparas tejidas y objetos con historia suman personalidad a los espacios y reemplazan la decoración puramente ornamental.

La propuesta para 2027 apuesta por hogares más auténticos, donde cada elemento tenga un propósito y contribuya a crear ambientes cómodos, cálidos y funcionales. Más que seguir una moda, la decoración busca adaptarse a las necesidades de quienes viven la casa todos los días.