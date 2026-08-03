Chau a las líneas no registradas: cuáles son los primeros números de celular que van a suspender

Fuente: Milenio.

Después de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) descartara el límite único del 30 de junio, ahora rige un calendario escalonado que arranca el 15 de agosto de 2026. Las primeras líneas en quedar en la mira son las que terminan en el número 0, que tienen apenas dos semanas para completar el trámite antes de la primera ronda de suspensiones.

Quiénes son los primeros en quedar afuera

La CRT decidió repartir el proceso según el último dígito del número telefónico, en un calendario que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ahora, el dato que importa es este: los números terminados en 0 son los primeros de la fila, y una vez vencida la fecha, las compañías telefónicas tienen otras 72 horas para aplicar la suspensión. Hasta finales de junio, la CRT reportaba alrededor de 63 millones de líneas registradas, frente a un mercado total de casi 145 millones de líneas móviles activas en el país.

Qué pasa si no registrás tu línea a tiempo

La suspensión no significa perder el número para siempre: la línea puede reactivarse en cuanto el usuario complete la vinculación con su compañía. Mientras esté suspendida, sin embargo, el funcionamiento del celular queda muy limitado. Solo se pueden realizar:

Llamadas a servicios de emergencia

Llamadas de atención ciudadana

Llamadas a la propia compañía telefónica

Recepción de alertas sísmicas

El resto —llamadas comunes, mensajes y datos móviles— queda completamente cortado hasta que se complete el registro.

Cómo va a avisar la CRT antes de suspender

Para evitar sorpresas, la autoridad ordenó que las compañías envíen SMS dos veces por semana a quienes todavía no registraron su línea, y de forma diaria durante los siete días previos al vencimiento. Una vez pasado el plazo, las empresas también deben avisar que la suspensión va a ocurrir dentro de las siguientes 72 horas.