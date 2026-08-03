Así detecta Google Maps las demoras en las calles antes de que salgas de tu casa

Google Maps puede estimar con gran precisión el tiempo de viaje, pero no es infalible.

Google Maps se convirtió en una de las aplicaciones de navegación más utilizadas del mundo, no solo porque calcula la mejor ruta, sino también porque muestra el estado del tránsito en tiempo real. Las calles pintadas de rojo, amarillo o verde permiten anticipar embotellamientos y elegir caminos alternativos para llegar más rápido al destino. Pero ¿cómo sabe la plataforma dónde hay congestión sin depender de cámaras en cada esquina?

La respuesta está en un sistema que combina información anónima proveniente de millones de teléfonos celulares, inteligencia artificial y datos históricos. Gracias a este mecanismo, Google Maps puede estimar con gran precisión el tiempo de viaje y detectar problemas de circulación prácticamente al instante.

Cómo detecta Google Maps el tránsito en tiempo real

El funcionamiento de Google Maps se basa en el rastreo pasivo de la ubicación de los dispositivos que tienen activados los servicios de localización. Si una persona utiliza la aplicación o un celular Android con esa función habilitada, el equipo comparte datos de ubicación de forma anónima con los servidores de Google.

Para determinar la posición, el sistema no depende únicamente del GPS. También combina información obtenida a través de redes WiFi y antenas de telefonía móvil, lo que le permite mantener un seguimiento más preciso incluso cuando la señal satelital no es la ideal.

A partir de esos datos, el algoritmo analiza dos factores clave: la cantidad de dispositivos presentes en un mismo tramo y la velocidad a la que se desplazan. Si, por ejemplo, en una autopista donde normalmente se circula a 120 km/h detecta cientos de teléfonos avanzando a apenas 30 km/h, interpreta que existe un embotellamiento y actualiza el mapa para el resto de los usuarios.

Inteligencia artificial y datos históricos para mejorar las predicciones

La información en tiempo real es solo una parte del proceso. Google también compara esos datos con patrones históricos de circulación para comprender cómo suele comportarse el tránsito según el horario, el día de la semana o las características de cada vía.

Ese enorme volumen de información es procesado mediante tecnologías de machine learning desarrolladas por DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial de Google. Gracias a estos modelos, la plataforma logra realizar predicciones con una precisión superior al 97% al estimar tiempos de llegada e incluso puede anticipar demoras antes de que el conductor alcance la zona afectada.

El sistema combina información de millones de celulares, inteligencia artificial y datos históricos.

El sistema también incorpora información proveniente de organismos oficiales, como límites de velocidad, peajes o cortes de calles, además de los reportes que realizan los propios usuarios sobre accidentes, vehículos detenidos o inconvenientes en la calzada. De esta manera, Google Maps mantiene actualizada la información del tránsito prácticamente segundo a segundo.

Aunque el sistema es muy preciso, no es infalible. El artista Simon Weckert demostró hace algunos años que era posible engañar al algoritmo al transportar 99 smartphones encendidos en una carretilla. Como todos los dispositivos se desplazaban lentamente por la misma calle, Google Maps interpretó que existía una importante congestión y marcó la vía en rojo, evidenciando cómo funciona el sistema que millones de personas utilizan todos los días.