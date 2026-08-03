El Telépata en Bastión, el sello de la historieta argentina

Hace dos meses “El Telépata”, dio inicio oficial a Bastión, el sello dedicado exclusivamente a historieta nacional de la editorial Ovni Press. Con guion de Ricardo Romero y dibujos de Julio Azamor, se trata de un libro de 144 páginas a todo color, formato 17 cm. por 24 cm, impreso en papel ilustración y de tapa blanda con aplicación cobriza e interior blanco y negro en ilustración mate.

Además de El Telépata, las reediciones de Nocturno y de Legión del artista integral Salvador Sanz, también forman parte del sello editorial.

¿De qué se trata El Telépata?

Desde las primeras viñetas, El Telépata nos da vuelta absolutamente nuestra existencia. Desde un planteo absolutamente filosófico, los autores nos cuestionan si nuestros pensamientos son realmente propios o si, de alguna manera, son depositados en nuestras mentes por algún agente externo. ¿Acaso eso en lo pensamos cuando abrimos los ojos en la mañana es idea nuestra o quizás hay alguien allí afuera que acecha nuestras mentes y nos manipula a su antojo?

Los autores abordan uno de los grandes enigmas de la humanidad: ¿de dónde vienen las ideas? y ¿acaso pensamos primero o primero existimos tal como planteaba Descartes? ¿o seremos quizás tabula rasa como proponía Locke?

Un ser bastante decrépito, en lo que parece una nave en el espacio, despierta y reclama su lugar como aquel que decide por la mente de otros en cada instante de su vida. Se trata del irlandés Jasper Nummi, quien ha despertado y ahora buscará ser escuchado y volver a tomar el control.

Pronto nos enteramos que, a fines de la década del 80’, un grupo de científicos soviéticos debió borrar sus experimentos en telepatía y gravedad cero antes del colapso de la Unión Soviética. Como resultado, Jasper, en ese momento muy joven, es abandonado dentro de un satélite en órbita.

Dejado a su suerte, Jasper se pasará los próximos treinta y siete años durmiendo en estasis, hasta que, en el presente, cuando vuelva a la vigilia. Levantarse del sueño profundo, no le será fácil ya que, aunque su mente será finalmente libre, será incapaz de moverse físicamente.

Ahora, con el poder de leer los pensamientos de todos los humanos de la Tierra y de influir en sus decisiones, Jasper tendrá un solo objetivo: descubrir qué ocurrió con sus compañeros telépatas, quiénes por considerarlos culpables de su situación buscará hacerlos sufrir por sus pecados del pasado.

A lo largo de las 144 páginas en las que se extiende El Telépata, Romero y Azamor nos presentan una inquietante historia cyberpunk repleta de las dudas existenciales de la humanidad. Pasado y presente se solapan en un entrevero de manipulaciones mentales que nos hablan de conspiraciones deformadas por el olvido y que cuestionan la realidad para convertir al futuro en una trampa sin salida.

Con sus poderes psíquicos, el Telépata lo ve todo y lo sabe todo. Al buscar respuestas y ajustar sus cuentas pendientes, no dudará en meterse en tu mente y su venganza será inevitable, al punto de que no podrás escapar.

Romero plantea un guion con bastantes idas y vueltas que, aunque en un principio puede resultar bastante complejo, hacia el final logrará cerrar cabos para presentarnos un final inquietante que dejará a los lectores regulando y al mismo tiempo con la boca abierta. Por su parte, el dibujo de Azamor resulta totalmente acorde a una típica historia de ciencia ficción como lo es El Telépata. La complejidad del guion se refleja en el dibujo, con un nivel visual imponente y detallado en cada viñeta. Los paisajes desolados y helados y el azul del fondo del océano se abren paso ante nuestros ojos, mientras detalles peculiares inundan las viñetas con colores amarillos, anaranjados y sepias que se funden en el espacio sideral. Cables, extremidades, arterias y venas se vuelven un todo para presentar una atmósfera grotesca que se funde muy adecuadamente con al mejor estilo cyberpunk.

Un poco sobre Bastión Comix

Bastión Comix es el nuevo sello editorial de la editorial Ovni Press, dedicado exclusivamente a la publicación, la promoción y el rescate de la historieta y novela gráfica argentina.

Puesto que se trata de un sello que funciona como una plataforma abierta a todo el país para buscar nuevas voces y proyectos de artistas de historietas del país, muchos de los libros que se vienen surgieron de una convocatoria abierta realizada a fines del 2025.

Creado para dar espacio a autores locales de diversos géneros como la ciencia ficción, el terror, el humor, el drama y la acción, este agosto se viene el segundo libro: Perros Salvajes.

¡Estén atentos que pronto se viene mucho más de Bastión!