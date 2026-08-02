Andy Kusnetzoff destrozó al gobierno de Milei en vivo: "Andá a..."

Andy Kusnetzoff cruzó al Gobierno por la Ley de Tierras.

Este jueves el Congreso retomará el tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras, iniciativas impulsada por el Gobierno de Javier Milei que no cayó para nada bien en la oposición; sindicatos e importantes referentes de nuestro país, ya que mediante la misma se buscará ampliar el límite de territorio que puede ser adquirido por los extranjeros.

Tan importante es lo que hay en juego, que fueron muchos los políticos; periodistas e influencers que se pronunciaron al respecto. Esto incluyó a Andy Kusnetzoff, quien durante su programa en Urbana Play dejó bien en clara su postura respecto a que se modifique esta norma en favor de unos pocos y que vulnera de forma tan grave la soberanía.

¿Qué dijo Andy Kusnetzoff sobre la reforma en la Ley de Tierras?

Lago Escondido, sin posibilidad de acceso al público.

En determinado momento de su ciclo, recordó el caso de Joe Lewis y como mediante la adquisición de hectáreas circundantes a Lago Escondido logro impedir su acceso al público. "Acordate del lago, este millonario que lo había agarrado. Hay otro que es ecologio. Pero no importa eso, vos pensá en la gente que ya no sabe que hacer con su plata de tanto que tienen, extranjeros que son todos los unicornios y todo eso: uno que se enamora, viene y te compra media Patagonia. Después agarrate, andá a sacársela", expuso.

Tras ello, hizo hincapié en la importancia de que no se apruebe una modificación de la Ley de Tierras: "Lo que te digo no es un tema menor, así que le digo al ministro de desregulación que está buenísimo que piense un poco, que no es todo lo privado". "Este país es de todos y de esas leyes estoy absolútamente en contra", concluyó.