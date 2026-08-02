Carlos Maslatón expuso a Milei en vivo y reveló a quiénes "beneficia" su gobierno

Carlos Maslatón reveló a quiénes "beneficia" el gobierno de Milei

El gobierno de Javier Milei está atravesando una crisis a diferentes escalas, siendo la económica y social dos de las que afectan más al pueblo argentino. El bolsillo cada vez aprieta más entre los ciudadanos de a pie y las carencias son cada vez más marcadas en los sectores vulnerables.

Esto es algo que asiduamente se debate en los diferentes medios de comunicación, sobre todo en programas abocados particularmente a la política. Tal es el caso de Ciudadano Duka, el programa que Andrés Ducatenzeiler (Duka) conduce en Carnaval Stream, donde este jueves analizaron junto a Carlos Maslatón el presente de la gestión Milei y a quiénes está "beneficiando" hoy por hoy.

Ciudadano Duka, el programa de Duka en Carnaval Stream.

¿Qué dijo Carlos Maslatón sobre Javier Milei?

En determinado momento de la transmisión, el abogado que es bien reconocido por su perfil en redes sociales, sostuvo que "hoy estamos en la etapa Martínez de Hoz todavía", haciendo un parangón con la situación del país durante la época en que el susodicho ejerció como ministro de Economía durante la última dictadura cívico-militar.

Tras ese comentario, Duka señaló respecto a esa política de estado que es una "que a los ricos los beneficia". En esa misma línea, Maslatón observó: "Beneficia a poca gente en el país y son enriquecidos además por el modelo". También habló de "la variable de ajuste" y de "las personas comunes que no tienen defensa".

"¿Quién representa a esa gente hoy?", quiso saber sin rodeos el expresidente de Independiente, a lo cual el letrado respondió: "La persona que todo el mundo cree que va a ser candidato es Kiciloff, yo creo que va a ser candidato".