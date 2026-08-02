El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para disputar la reelección en los próximos comicios, aunque eligió no develar de quién se trata. El mandatario sorprendió al ratificar las definiciones políticas del oficialismo de cara al calendario electoral y volvió a insistir con la necesidad de eliminar las PASO.

"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", reveló Milei en diálogo con el Diario de Río Negro, sin dar ninguna pista sobre la identidad de su elegido para 2027.

Sobre el sistema de internas abiertas, el Presidente fue tajante: "Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro".

Y agregó un dato para reforzar su reclamo: según su cálculo, las primarias "le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año". Cerró el punto con un pedido directo al Congreso: "Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe".

El balance económico, con una admisión

El jefe de Estado repasó los ejes de su gestión económica y proyectó un ciclo de expansión prolongado. "Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen", enumeró.

Sin embargo, ante la consulta sobre el impacto de esas medidas en la vida cotidiana, Milei hizo una admisión que contrasta con el tono triunfalista del resto de la entrevista: "Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora".

El Presidente pidió paciencia y descartó cualquier atajo: "Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos".

Banco Central: la próxima batalla legislativa

Milei ubicó a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre, con el objetivo declarado de prohibir por ley la emisión monetaria para asistencia fiscal.

"No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario", argumentó, en una definición que apunta directamente contra el kirchnerismo.

También planteó blindar a las autoridades de la entidad frente a eventuales remociones: "Necesitamos blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso".

RIGI y el FMI, motivo de festejo oficial

El mandatario celebró el nivel de inversiones atraídas por el RIGI, en especial en las provincias patagónicas. "Comprendiendo todo el RIGI ya tenemos aprobadas inversiones por más de 46.000 millones de dólares y se encuentran en etapa de evaluación otras por más de 100.000 millones", precisó, y sumó los proyectos ya anunciados para llegar a una cifra total: "más de 150 mil millones de dólares".

Sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional, sostuvo: "Por primera vez en la historia las misiones del FMI no vienen a la Argentina a exigirle condiciones o hacerle reclamos a un Gobierno incumplidor, sino que vienen a respaldar un programa exitoso".

Guiño a los gobernadores patagónicos

Milei destacó el respaldo de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, a las leyes impulsadas por la Casa Rosada, aunque descartó cualquier intervención estatal directa en obras de infraestructura agrícola: "Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán".