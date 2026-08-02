No son cardigans, ni tapados: el abrigo que se impone como tendencia entre mujeres después de los 40 años

No son cardigans, ni tapados: el abrigo que se impone como tendencia entre mujeres +40 (Foto: Pinterest)

Comenzó agosto y, lejos de los cárdigans, llega una prenda que se presenta como la nueva tendencia de la temporada: los suéteres cuello de tortuga. Se trata de un abrigo que logra combinar estilo, calidez y sofisticación, por lo que gana terreno entre los looks de las mujeres de más de 40 años.

Por qué los suéteres con cuello de tortuga son tendencia entre mujeres +40

La tendencia de los suéteres cuello de tortuga regresó en esta temporada de invierno 2026 porque dejó de ser una prenda reservada únicamente para outfits elegantes y comenzó a sumarse en looks diarios y más relajados. Además de su versatilidad, se trata de una pieza atemporal y es clave aprovechar las rebajas de invierno para sumar alguno al ropero.

Se trata de una prenda clásica y muy versátil que puede sumar abrigo sin necesidad de tener varias capas y sacrificar el estilo. El protagonismo de los cuellos tortuga regresa de la mano de la vuelta de los años 90 a la moda.

Los suéteres con cuello tortuga son muy varsátiles y cómodos, pero mantienne la sofiticación (Foto: Pinterest)

Los suéteres cuello de tortuga son la gran prenda básica de la temporada gracias a los modelos de silueta relajada, tejidos gruesos y hombros levemente caídos. También se vieron versiones de punto fino para usar debajo de blazers, tapados y camperas de cuero.

En cuanto a la paleta de colores, los tonos neutros se mantienen como los favoritos: el gris melange, el beige, el manteca, el camel, el chocolate y el negro encabezan las preferencias por su facilidad para combinarse. A ellos se suman algunos colores que marcaron tendencia este invierno, como el bordó, el verde oliva, el azul petróleo y el borgoña, ideales para sumar un toque de color sin perder la sofisticación característica de la temporada.

Cómo combinar los suéteres de cuello tortuga en diferentes looks

La versatilidad, la capacidad de aportar abrigo sin perder elegancia y su facilidad para combinarse con distintas prendas hicieron que los suéteres de cuello de tortuga se transformen en una pieza clave tanto para looks casuales como para propuestas más sofisticadas. Algunas de las combinaciones claves y en tendencia para mujeres +40, son:

1. Elegancia clásica para todos los días

Suéter de cuello de tortuga color camel.

Pantalón sastrero recto en tono chocolate.

Tapado largo de lana color manteca.

Mocasines de cuero o botas de taco bajo.

Cartera estructurada.

Aros dorados.

2. Look casual sofisticado

Suéter de cuello de tortuga gris melange.

Jean de corte recto o wide leg azul oscuro.

Blazer oversized negro.

Zapatillas de cuero blancas.

Bolso shopper.

Pañuelo de seda al cuello o atado al bolso.

Los suéteres con cuello tortuga se pueden combinar para distintas ocasiones (Foto: Pinterest)

3. Outfit monocromático

Suéter de cuello de tortuga bordó.

Pantalón de vestir del mismo color.

Tapado largo en un tono apenas más claro.

Botines de cuero.

Cinturón fino.

Collar maximalista dorado o plateado, una de las tendencias del invierno 2026.

4. Con falda midi

Suéter de cuello de tortuga en color de preferencia.

Falda midi de satén o tejido de punto.

Botas altas de cuero.

Trench a juego con el tono del suéter.

Cartera tipo baguette.

Aros XL.

5. Estilo relajado para el fin de semana