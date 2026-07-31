Reflejos franceses: la tendencia en peluquería para teñirte de rubia sin arruinar tu pelo.

Los reflejos franceses son la nueva tendencia para este 2026 en peluquería y son perfectos para las que quieren estar rubias sin necesidad de decolorarse el cabello entero. A diferencia de la tintura o los reflejos más invasivos, se trata de iluminaciones sutiles y con profundidad que ayudan a aclarar el cabello de manera natural.

Además de lograr un efecto luminoso y multidimensional, una de las grandes ventajas de esta técnica es que requiere mucho menos mantenimiento que las mechas tradicionales. Gracias a su forma de aplicación, el crecimiento del cabello se integra de manera más armoniosa, por lo que no es necesario retocar el color cada pocas semanas.

Qué son los reflejos franceses

Los French Highlights son una técnica desarrollada por L'Oréal Professionnel que busca ofrecer un resultado natural, elegante y de bajo mantenimiento. "French Highlights es la última técnica de coloración de L'Oréal Professionnel, creada para ofrecer a los consumidores un servicio más económico y que requiere menos tiempo, pero que sigue brindando el impacto de un servicio completo de salón", explicó Adina Pignatare, colaboradora creativa global de L'Oréal Professionnel, en diálogo con Real Simple.

La especialista detalló que la técnica se basa en una dimensión suave y de bajo impacto visual. "Los French Highlights crean un acabado más suave y con efecto vivido, utilizando una técnica de microcardado para lograr un resultado integrado, natural y monocromático", agregó Pignatare.

A diferencia de las mechas tradicionales, que suelen generar contrastes más marcados y obligan a retocar la raíz con frecuencia, esta técnica busca que el color luzca natural desde el primer día y continúe viéndose bien incluso varios meses después.

Por qué requieren menos mantenimiento

Uno de los principales diferenciales de los reflejos franceses es que demandan menos tiempo tanto en el salón como en el mantenimiento posterior. Mientras que una sesión de reflejos tradicionales puede extenderse entre tres y cinco horas y utilizar más de 50 papeles de aluminio, los French Highlights suelen realizarse con apenas entre 10 y 18, colocados de manera estratégica.

"Los French Highlights son ideales para quienes buscan un servicio rápido pero transformador que no requiera pasar demasiado tiempo en el salón", aseguró Pignatare. La ubicación de las mechas también cambia. En lugar de concentrar la aclaración desde la raíz, los reflejos se distribuyen a lo largo del cabello para crear una dimensión más suave, que acompaña el crecimiento natural sin dejar una línea de demarcación evidente.

Una opción para cambiar de look sin un gran compromiso

Para quienes desean iluminar el cabello pero no quieren invertir el tiempo o el presupuesto de una decoloración completa, esta técnica aparece como un punto intermedio. "El servicio también es ideal para quienes solo tienen tiempo para unas mechas parciales, pero buscan una transformación mayor", señaló Pignatare.

"Con French Highlights, las mechas pueden incorporarse debajo del cabello, además de alrededor de la raíz y del rostro, para dar la apariencia de una transformación de color mucho más completa", explicó. De esta manera, es posible conseguir un efecto similar al de una coloración integral sin pasar toda una tarde en la peluquería.

Qué pedir en la peluquería

Como se trata de una técnica relativamente nueva, todavía no todos los salones la ofrecen específicamente bajo el nombre de French Highlights. "Si bien los French Highlights se están incorporando gradualmente en los salones y pronto serán un servicio habitual para solicitar, mientras tanto deberías pedir un servicio de color monocromático, con dimensión natural y de bajo mantenimiento", recomendó Pignatare.

La experta también aconsejó llevar varias fotos de inspiración a la consulta. "Siempre enfatizo la importancia de mostrarle al estilista algunas fotos de inspiración para asegurarse de que la técnica elegida sea la correcta para conseguir ese resultado", concluyó.

Cómo hacer que el color dure todavía más

Aunque esta técnica está pensada para requerir menos retoques, los especialistas recomiendan utilizar productos específicos para cabello teñido que ayuden a conservar el brillo, minimizar la decoloración y mantener la fibra capilar saludable entre una visita y otra al salón. Incorporar un shampoo y una mascarilla para cabello con color, junto con un aceite reparador, puede extender aún más la duración del resultado.