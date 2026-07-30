BP recortará 700 puestos de trabajo en el marco de una reestructuración de la empresa: correo interno

Surts de gasolina sin plomo en la estación de servicio de BP en Sídney

BP tiene previsto recortar unos 700 puestos de trabajo de ‌su plantilla global, ‌según un correo electrónico interno al que ha tenido acceso Reuters, en un momento en que la gran petrolera se centra cada vez más en reforzar sus beneficios y su rentabilidad.

Las ​reducciones afectarían a alrededor ⁠del 8% de los 8.500 puestos "no ‌de primera línea" que, históricamente, ⁠formaban parte del negocio ⁠de producción y operaciones de la empresa, según se desprende del correo electrónico.

Los puestos ⁠de primera línea incluyen a ​operadores, técnicos y personal de ‌mantenimiento, y BP indicó ‌en el correo electrónico que no ⁠espera ningún cambio significativo en esos equipos.

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"Si tu puesto se ve afectado, eso podría significar que no existe ​en ‌la nueva organización, que sufre cambios sustanciales o que pasa a formar parte de otra área de la organización", se indica en ⁠el correo electrónico.

BP ha redoblado sus esfuerzos por simplificar sus operaciones con el fin de reducir la deuda, aumentar los beneficios y volver a centrarse en sus inversiones en petróleo y gas, tras haber recortado ‌su inversión en energías renovables.

"Estamos construyendo una BP más sencilla, más sólida y más valiosa. Como parte de este proceso, estamos proponiendo cambios que darían lugar a ‌una reducción de puestos de trabajo", declaró a Reuters un portavoz de BP sin ‌confirmar el ⁠número de puestos que se suprimirán.

(Reportaje de Stephanie Kelly en ​Londres y Raechel Thankam Job en Bangalore; edición de Diti Pujara y Susan Fenton, Editado en español por Juana Casas)