A 423 años de su fundación, La Matanza afianza un modelo de crecimiento sostenido con desarrollo e innovación

En el marco de su 423° aniversario, La Matanza reafirma un proceso de transformación impulsado durante las últimas décadas mediante políticas orientadas al desarrollo educativo, productivo, tecnológico y de infraestructura. Con más de 2,5 millones de habitantes, el distrito más poblado del país continúa ejecutando proyectos destinados a fortalecer los servicios públicos, ampliar las oportunidades de formación y consolidar su perfil como uno de los principales polos industriales y de innovación de la Argentina.

Desde el Municipio destacan que la estrategia de desarrollo se apoya en cuatro ejes principales: educación, producción, innovación y protección ciudadana, con iniciativas que buscan generar mejoras estructurales y ampliar las oportunidades de crecimiento económico y social.

Uno de los pilares de esa política es la educación. La Matanza fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Ciudad del Aprendizaje, distinción vinculada a las acciones implementadas para fortalecer la formación en todos los niveles.

Entre esas iniciativas se encuentran la incorporación de metodologías de educación maker, la enseñanza de contenidos tecnológicos desde el nivel inicial y la provisión gratuita de libros, manuales, útiles escolares y materiales didácticos para estudiantes del sistema educativo local. A ello se suma la distribución de computadoras, tablets y kits de robótica destinados a promover la alfabetización digital y el aprendizaje de nuevas tecnologías.

En el nivel superior, el distrito concentra dos instituciones universitarias públicas y gratuitas: la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y el Centro Universitario de la Innovación (CUDI). Entre ambas reúnen a más de 95.000 estudiantes y posicionan al municipio como uno de los principales centros universitarios del conurbano bonaerense.

El CUDI, construido por el Municipio, fue diseñado para ampliar la oferta académica en la zona sur del distrito mediante carreras vinculadas a áreas estratégicas como tecnología, innovación y salud, dictadas por universidades nacionales.

El desarrollo productivo constituye otro de los ejes centrales de la planificación local. La Matanza fue declarada por ley Capital Nacional de la Producción y el Trabajo y concentra más de 7.500 empresas, pymes y emprendimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios.

Entre las firmas radicadas en el distrito se encuentran industrias de distintos sectores como Prestige Auto, representante argentino de Mercedes-Benz, Manaos, Acindar, Dreamco, Muresco, Don Satur, Villa D'Agri y Servas, entre otras. Según datos municipales, el distrito representa aproximadamente el 15% del Producto Bruto Industrial del país, consolidándose como uno de los principales motores de la actividad manufacturera nacional.

La innovación tecnológica ocupa un lugar transversal dentro de la estrategia de crecimiento impulsada por el Municipio. En ese marco, avanza la construcción del Polo Científico y Tecnológico de La Matanza, ubicado en Ciudad Evita, cuya inauguración está prevista para los próximos meses.

El proyecto busca reunir actividades vinculadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la vinculación con el sector productivo. Según las proyecciones oficiales, el nuevo complejo favorecerá la generación de más de 10.000 puestos de trabajo relacionados con áreas como robótica, inteligencia artificial y economía del conocimiento, además de impulsar proyectos de innovación destinados a fortalecer la competitividad industrial.

La infraestructura deportiva también forma parte de las inversiones en ejecución. Actualmente se encuentra en la etapa final de construcción el Polideportivo de Virrey del Pino, considerado una de las principales obras deportivas desarrolladas en la provincia de Buenos Aires. El espacio ampliará la oferta destinada a actividades recreativas, deportivas y de integración comunitaria.

En materia sanitaria, el Municipio avanza además con la construcción del Hospital Veterinario Municipal en Gregorio de Laferrere, que brindará atención pública y gratuita para animales de compañía y complementará la red de servicios veterinarios existentes en el distrito.

La incorporación de nuevas tecnologías también alcanza al sistema de prevención ciudadana. Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se coordina un esquema integral de vigilancia que utiliza distintos dispositivos tecnológicos para colaborar con las fuerzas de seguridad en tareas de prevención y seguimiento de situaciones de riesgo.

Las autoridades municipales sostienen que la utilización de herramientas digitales y sistemas de monitoreo constituye un componente clave de la política de protección ciudadana, orientada a fortalecer la capacidad de respuesta ante distintas emergencias.

Con estos proyectos en marcha, La Matanza continúa consolidando un modelo de desarrollo basado en la ampliación de la infraestructura, el fortalecimiento del sistema educativo, el impulso a la producción y la incorporación de innovación tecnológica como herramienta para promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de su población.